Çetinkaya’da görev dağılımı yapıldı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde 31 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen genel kurulda görevine getirilen Süleyman Yemen ve Yönetim Kurulu, 7 Ağustos Salı günü ilk toplantısını gerçekleştirildi. Yapılan toplantı sonrasında yeni yönetimde görev dağılımı şu şekilde oluşturuldu:

Süleyman Yemen (Başkan), Dr. Bülent Dizdarlı (Başkan Vekili), Macit Yüksel (Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu), Eralp Ulunay, Özkan Kösezade (Futbol Şubesi), Eralp Ulunay (Başkan Vekili ve Altyapı Sorumlusu), Özkan Kösezade (Başkan Vekili ve Mali İşler Sorumlusu), Fatih Bulduk, Irmak Adışanlı (Futbol Altyapı Üyeleri), Ferdinç Kılıç (Genel Sekreter ve Federasyon Temsilcisi), Irmak Adışanlı (Basın Sözcüsü), Eralp Ulunay, Aral Doğu (Hukuk İşleri), Cahit Yetkili, Çağrı Anıl, Nevzat Nasıroğlu, Batu Arınç, Halit Hıfsıoğlu (Sosyal İşler Ekibi), Tolga Yıldırım (Tesis ve Satın Alma Sorumlusu)