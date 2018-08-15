Çetinkaya’da Cenk kadro dışı
Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde kaleci Cenk Yılmaz’ın kadro dışı kaldığı ve transfer listesine alındığı bildirildi.
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K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde kaleci Cenk Yılmaz’ın kadro dışı kaldığı ve transfer listesine alındığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada Çetinkaya’nın 2018/2019 sezonu hazırlıkları sürerken önceki gün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında takımdan ayrılma talebini ileten kaleci Cenk Yılmaz’ın bu talebi doğrultusunda kadrodan çıkarıldığı ve transfer listesine alındığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca Cenk için gelecek olan tekliflerin değerlendirileceği de ifade edildi.
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Etiketler : Çetinkaya Türk Spor Kulübü, Cenk Yılmaz’, transfer
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