Çetinkaya zirve aşkına: 2-1

K-Pet Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde ligde zirveyi hedefleyen GAÜ Çetinkaya, konuk ettiği Yeni Boğaziçi’ni 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. GAÜ Çetinkaya’nın gollerini 16. dakikada Barine Eko ve 67. dakikada İbrahim Çıdamlı kaydederken, konuk Yeni Boğaziçi’nin tek sayısı 78. dakikada yabancı futbolcusu Armond’un penaltıdan kaydettiği golle geldi. Karşılaşmada GAÜ Çetinkaya futbolcusu Sercan Demirman ve Yeni Boğaziçi’nden Keita Ousmane kırmızı kart gören isimler oldu. GAÜ Çetinkaya bu galibiyet ile puanını 34’e çıkarırken, Yeni Boğaziçi 15 puan ile haftayı tamamladı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler *, Hüseyin Özaşık **, Sabriye Atikoğlu **

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz ***

Serkan Önet **

Abbas Osum **

Hüseyin Kayalılar ***

(Dk.76 Tunç)

Ümitcan Babahan **

Erdinç Börekçi ***

Serhan Önet ***

Barine Eko ***

Sercan Demirman **

David Solomon **

(Dk.90 Muammer)

Esin Sonay *

(Dk.63 İbrahim Çıdamlı)**

TD: Turan Altay

YENİ BOĞAZİÇİ

Remzi Rıylı **

Talat Nurtunç *

(Dk.58 Haşim **)

İsmail Tırlık **

Keita Ousmane *

Burçin Kerimoğlu **

(Dk.74 Hüseyin Genel )*

Hasan Aktaş **

Kemal Varan *

(Dk.83 Ali Emir)

Ahmet Yalçın *

Tanko Issako **

Mehmet Çağakan *

Armond Francios Ahmet **

TD: Eralp Şerifoğlu

GOL: Dk.16 Barine Eko, Dk.67 İbrahim Çıdamlı (Çetinkaya), Dk.78 Armond (P) (Y. Boğaziçi)

KIRMIZI KART: Dk.89 Sercan Demirman (Çetinkaya), Dk.90+2 Keita Ousmane (Y.Boğaziçi)