Çetinkaya yüksek tempoda çalışıyor

YENİDÜZEN Spor Servisi

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden GAÜ Çetinkaya’da ikinci devre hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, yoğun bir tempoda çalışırken, yönetim bir taraftan da transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Yeni transfer Mustafa Baran takımla çalışmalara başlarken, Kaymaklı’yla takas edilmesi beklenen ancak takasta kullanılmayan Ahmet Can Tokmak, dünkü idmanda takımdaki yerini aldı. Küçük Kaymaklı’yla takas yoluna giden sarı kırmızılılar, Serhan Önet’in yerine Mustafa Yaşınses’i kadrosuna kattı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde Çetinkaya’ya imza atması bekleniyor.