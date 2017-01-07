Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Çetinkaya yüksek tempoda çalışıyor
Çetinkaya yüksek tempoda çalışıyor

Çetinkaya yüksek tempoda çalışıyor

GAÜ Çetinkaya’da yeni transfer Mustafa Baran ilk idmanına çıktı

A+A-

YENİDÜZEN Spor Servisi

 

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden GAÜ Çetinkaya’da ikinci devre hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, yoğun bir tempoda çalışırken, yönetim bir taraftan da transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Yeni transfer Mustafa Baran takımla çalışmalara başlarken, Kaymaklı’yla takas edilmesi beklenen ancak takasta kullanılmayan Ahmet Can Tokmak, dünkü idmanda takımdaki yerini aldı. Küçük Kaymaklı’yla takas yoluna giden sarı kırmızılılar, Serhan Önet’in yerine Mustafa Yaşınses’i kadrosuna kattı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde Çetinkaya’ya imza atması bekleniyor.  

Bu haber toplam 38 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.