Çetinkaya yeni yabancısını buldu

K-Pet Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen GAÜ Çetinkaya, Nijeryalı kanat oyuncusu Abwo David Solomon ile anlaşmaya vardı. Solomon daha önce Türkiye Bölgesel Amatör Lig 5’inci Grup ekiplerinden Ceyhanspor‘da oynuyordu. Sarı kırmızılı ekip, Nijeryalı oyuncuya bugün imza attıracak.

Öte yandan Çetinkaya’nın bir başka yabancı oyuncusu Hermann bugün adaya gelmesi bekleniyor. Sarı kırmızılı ekibin, Hermann’ı bu sezon kadroda tutmayı düşünmediği de öğrenildi.