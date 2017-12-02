Çetinkaya yarışın içinde: 2-1

K-Pet Süper Lig’in 11’inci hafta açılış maçında GAÜ Çetinkaya konuk ettiği Lefke’yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Burak ile öne geçen Lefke’ye GAÜ Çetinkaya’nın yanıtı Herman ile oldu ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda Emre ile skor üstünlüğünü Çetinkaya ele aldı. Karşılaşmanın 87’nci dakikasında Lefke penaltı atışı kazandı. Atışı kullanan Candy topu üsten dışarı göndererek eşitlik şansını değerlendiremedi. Lefke teknik direktörü Hakan Sermaye de penaltı kararından bir süre önce oyun alanı dışına gönderildi.

Bu sonuçla GAÜ Çetinkaya bir maç fazlası ile 21 puana yükselerek lider Binatlı ile puanını eşitlerken Lefke 11 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından GAÜ Çetinkaya’da Serkan Önet ile Barine Eko arasında sözlü tartışma yaşanırken sarı kırmızılı ekibin yetkilileri olayı önledi.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa**, Ahmet Özkurtuluş**, Hüseyin Özaşık**

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz*

Ümitcan Babahan*

Hüseyin Kayalılar***

Serkan Önet*

Sercan Demirman*

(Dk.50 Muammer*)

Faye Baptiste*

Eko Barine*

Herman Kouao**

(Dk.89 M. Kemal)

Erdinç Börekçi**

Emre Özsin*

(Dk.74 Tunç**)

Abbas Osum*

LEFKE

Mehmet Özeralp*

Yakup Esmeraslan*

Yılmaz Şipal*

Allen Assogba**

Rahmi Çelik**

Burak Koçar**

(Dk.69 Zihni*)

Semih Ünaldı**

Candy Augustine**

(Dk.90 Arif Solkanat)

Zekai Serdar*

Kaan Şavaşkan**

Ruslan Taliev **

(Dk.90+1 M. Toros)

GOLLER: Dk.28 Herman Kouao, Dk.65 Emre Özsin (GAÜ Çetinkaya) – Dk.15 Burak Koçar (Lefke)

SARI KARTLAR: Dk.52 Faye, Dk.75 H. Kayalılar, Dk.83 Serkan, Dk.86 Ümitcan (GAÜ Çetinkaya) Dk.65 M. Özeralp, Dk.78 Zekai (Lefke)