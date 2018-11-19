Çetinkaya tek golle: 0-1

K-Pet Süper Lig’in 9’uncu haftasında Gönyeli ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. Uzun yıllar sonra ülke futbolunun en üst liginde karşılaşan iki ekibin mücadelesi Atatürk Stadı’nda yer alırken sarı kırmızılı ekip 45+2’nci dakikada Hakan Karacaoğlu’nun kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Son 3 haftadır kazanamayan Çetinkaya galibiyet hasretine son vererek puanını 12 yaparken, galibiyet hasreti üç maça çıkan Gönyeli 13 puanda kaldı. Ligin 10’uncu haftasında Gönyeli, Türk Ocağı’na konuk olacak. Çetinkaya ise Gençler Birliği’ni ağırlayacak.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER

Utku Hamamcıoğlu**

İsmail Ercan**

Mustafa Torun**

GÖNYELİ

Kemal Bağbal**

Menteş Mertkaya*

Eray O. Halil*

(Dk.66 Süleyman)*

Talat Dağer**

Mehmet Barkınay*

(Dk.66 Fikret)*

Kahraman Dönmez*

(Dk.81 Osman Ahmet)

Christian Shinazam*

Raif Selden**

İ. Öksüzoğulları**

Charles Folley*

John Okoli*

TD: Emre Perçinci

ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz**

Hakan Karacaoğlu***

(Dk.69 Doğukan)**

Serkan Önet***

Batuhan Calban**

Ömer Gül*

Behiç Kum**

U. Nwachukwu*

Faye Baptiste*

Tunç Özgürgün**

(Dk.82 Samet)

Çağdaş Arslan**

Mete Sağır**

(Dk.60 Ali Lamin)*

TD: Hakan Sermaye

GOL: Dk.45+2 Hakan Karacaoğlu (Çetinkaya)