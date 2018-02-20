Çetinkaya seriye bağladı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından GAÜ Çetinkaya, ligde 7 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Sarı kırmızılılar, ligde son olarak ligin 12’nci haftasında Gençlik Gücü’ne 2-1 mağlup olmuştu. O maçtan sonra 7 maçlık yenilmeme serisi yakalayan Çetinkaya 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

7 maçlık yenilmezlik serisi

Ligin şampiyonluk adaylarından GAÜ Çetinkaya, 19 haftalık süreçte 4 mağlubiyet aldı. Tüm mağlubiyetlerini de ilk devrede alan sarı kırmızılı ekip, Binatlı, Yalova, Baf Ülkü Yurdu ve Gençlik Gücü’ne boyun eğmek zorunda kaldı. Ligde son mağlubiyetini 2-1’lik skorla 12’nci haftada Gençlik Gücü’ne karşı alan Çetinkaya, o maçtan bu yana 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış oldu.

6 galibiyet, 1 beraberlik…

GAÜ Çetinkaya, ligin 12’inci haftasından bu yana çıktığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 de beraberlik aldı. Bu süreçte 19 puan toplayan sarı kırmızılı ekip zirve yarışında da en büyük aday olarak dikkat çekiyor. Başkent ekibi, aldığı tek beraberliği ilk devrenin son maçında Doğan Türk Birliği’ne karşı aldı. 15’inci haftada Mete Adanır Stadı’nda oynanan maç 1-1 sonuçlanmıştı.

Tüm maçlarda da gol atma başarısı…

Bu sezon şu ana kadar Çetinkaya’nın imza attığı bir başka önemli olay ise gol atamadığı maçın hiç olmaması. Sarı kırmızılı ekip, ligde çıktığı 19 karşılaşmada da gol atma başarısı gösteren tek ekip oldu. Başkent ekibi, 19 haftalık süreçte toplamda 40 gol atmayı başardı.