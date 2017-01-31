Çetinkaya resmen itiraz etti

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in 16. hafta maçında oynanan ve GAÜ Çetinkaya’nın 3-1 kaybettiği Mağusa Türk Gücü maçında, ev sahibi ekibin cezalı oyuncu oynattığını ileri süren sarı kırmızılılar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na itiraz dilekçesi sundu. GAÜ Çetinkaya yönetim kurulu üyesi Genel Sekreter Ferdinç Kılıç’ın imzası ile karşılaşmada MTG takımında genç oyuncu Mehmet Gürlü’nün cezalı olmasına rağmen görev yapması belirtilerek federasyona karşılaşma ile ilgili resmen itiraz edildi.

MTG’ye göre Gürlü cezasını A2’de çekti

MTG’de Süper Lig’in 15’inci haftasında, 30 Aralık 2016’da oynanan Lefke karşılaşmasında genç futbolcu Mehmet Gürlü kırmızı kart görerek oyun dışında kalmış, Disiplin Kurulu oyuncuya 2 resmi müsabakadan men cezası vermişti.

MTG’ye göre oyuncunun yaşı A2 takımda oynamak için uygun olduğu, 14 ve 21 Ocak 2017 tarihlerinde K.Kaymaklı ve Lefke ile oynanan A2 erteleme maçında da futbolcu yer almayarak cezasını çektiğini ileri sürülerek GAÜ Çetinkaya maçında forma giydi. GAÜ Çetinkaya da cezalı durumda bulunan bu oyuncunun hafta sonu oynanan karşılaşmada forma giyemeyeceğini ileri sürerek KTFF’ye resmi itirazını yaptı.