Çetinkaya rahat turladı: 4-0

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Sabriye Atikoğlu, Zekai Töre

GAÜ ÇETİNKAYA: Şiho Yaşaroğlu, Hakan Karacaoğlu (Dk.76 Abbas), Tunç Özgürgün, Zihni Temelci, Sercan Demirman, Ludger Aires Rocha, Armond Badji (Dk.70 Faye), Ahmet Can Tokmak, Mustafa Yaşınses, Kağan Görneçli, Esin Sonay (Dk.70 Erhan)

ESENTEPE: Tuğrul Denkler, Muhammet Karal (Dk.46 Eser), Şahin Şeker, Fırat Kulle, Mustafa Günlü, Mahmut İzoğlu, Hüseyin Ermiş, Emre Soytürk, Reşat Genç, Emre Mutlu (Dk.46 Tacettin), Hürkan Görneçli (Dk.66 Derman)

GOLLER: Dk.21 Kağan Görneçli, Dk.36 Şahin Şeker (KK), Dk.65 Esin Sonay, Dk.76 Ludger Aires Rocha (GAÜ Çetinkaya)

Koopbank Kıbrıs Kupası 1. Tur karşılaşmaları dün oynanan GAÜ Çetinkaya – Esentepe karşılaşması ile tamamlandı. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi GAÜ Çetinkaya 4-0’lık skorla rakibini mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Çetinkaya’nın bu maçtaki gollerini Kağan Görneçli, Şahin Şeker kendi kalesine, Esin Sonay ve Rocha kaydetti.

Önemli anlar

Dk.21: Gelişen GAÜ Çetinkaya atağında Ahmet Can’ın ara pasında soldan ceza alanına giren Esin yerden içeri oynadı. Ahmet’in vuruşunu Kağan tamamladı: 1-0

Dk.36: GAÜ Çetinkaya’da soldan yapılan ortaya Esentepe savunma oyuncusu Şahin ters bir vuruş yaparak topu kendi kalesine gönderdi: 2-0

Dk.65: Kağan’ın ara pasında savunma arkasına sarkan Esin Sonay kalecinin üzerinden topu filelerle buluşturdu: 3-0

Dk.76: Soldan kullanılan köşe atışında Zihni kafa ile vururken savunmanın çizgiden çıkardığı topu Rocha tamamladı ve maçın skorunu belirledi: 4-0

İkinci tur 15 Şubat’ta

Önceki gün ve dün oynanan Kıbrıs Kupası 1. Tur karşılaşmalarının ardından tur atlayan 16 takım belli oldu. Yenicami, Akova, Ozanköy, Cihangir, Küçük Kaymaklı, Gençlik Gücü, Türk Ocağı, Gençler Birliği, Doğan Türk Birliği, Mormenekşe, Binatlı, Yalova, Baf Ülkü Yurdu, Dumlupınar, GAÜ Çetinkaya ve Lefke tur atlayan takımlar oldu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu sezon planlamasında 2. Tur 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak.