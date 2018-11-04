Çetinkaya Ocak’a dur dedi: 1-1
K-Pet Süper Lig’de Türk Ocağı ile Çetinkaya puanları paylaştı
K-Pet Süper Lig’in 7. haftasında Türk Ocağı ile Çetinkaya takımları kozlarını paylaştı. Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle noktalandı. Karşılaşmada Türk Ocağı’nın golünü Akande kaydederken, Çetinkaya’nın golü Abbas Osum’dan geldi. Aldıkları 1’er puanla Türk Ocağı puanını 10’a yükseltirken, Çetinkaya da 9 puana yükseldi. Türk Ocağı 8.haftada Lefke’ye konuk olurken, Çetinkaya kendi sahasında Binatlı’yı ağırlayacak.
STAT: Girne Mete Adanır Stadı
HAKEMLER: Kerem Eran***, Recep Yamuk***, Ali Akçınar***
TÜRK OCAĞI
Adnan Yıldız**
İsmet Düzce**
Turgut Kaan Çoban*
Mustafa Avcı*
Mehmet Ali Aylanç*
(Dk.71 Ali Özbahar)
Yakubu Malik**
Ahmet Saygı*
(Dk.46 Yusuf*)
Ahmet Coşkun*
Tonbara Tiongoli**
Remzi Betmezoğlu*
(Dk.71 Doğukan *)
Akande Christian**
TD: Hasan Topaloğlu
ÇETİNKAYA
Cenk Yılmaz**
Hakan Karacaoğlu**
Serkan Önet**
Abbas Osum***
Batuhan Calban**
Ömer Gül*
(Dk.87 Tunç)
Behiç Kum*
Ugochukwu Nwachukwu**
Ali Lamin**
Mete Sağır**
(Dk.76 Doğukan *)
Çağdaş Arslan*
(Dk.61 Ümitcan*)
TD: Hakan Sermaye
GOLLER: Dk.60 Abbas Osum (Çetinkaya),Dk.13 Akande Christian (Türk Ocağı)