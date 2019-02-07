Çetinkaya lideri konuk ediyor

Geçtiğimiz hafta K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’da teknik direktörlük görevine getirilen Derviş Kolcu, takımla geçirdiği bir haftanın yanı sıra lig lideri Mağusa Türk Gücü ile oynayacakları 17’nci hafta mücadelesini değerlendirdi.

Kolcu, Mağusa Türk Gücü ile çok zorlu bir maça çıkacaklarını, takımı puan veya puanlar almak için hazırladıklarını belirtti.

Kolcu: “Güzel futbolla ligi iyi bir noktada bitirmek istiyoruz”

Uzun yıllar Çetinkaya’da futbol oynadıktan sonra teklif gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Derviş Olcu, “Yönetimle yaptığımız toplantıda bu yıl adına ligi iyi bir noktada tamamlamak ve gelecek yıllarda Çetinkaya’yı tekrardan nasıl zirveye taşıyabiliriz, bunları konuştuk” dedi. Çetinkaya’da uzun yıllar futbol oynadığını, şampiyonluklar yaşadığını, bundan dolayı camianın iç yapısı ve mental yapısını çok iyi bildiğini belirten Kolcu, “Kalan 14 maçta hem oyun felsefemizi sahaya yansıtmak, hem de nasıl daha güzel futbol oynayarak ligi iyi noktada bitiririz onların çalışmalarını yapacağız” ifadelerini kullandı. Kolcu ayrıca hedeflerinin hem kendi içlerindeki gençleri yukarı çıkararak hem de mevcut kadronun performansını değerlendirerek önümüzdeki yılları planlamak olduğunu sözlerine ekledi.

“Baf maçında iyi mücadele ettik”

Takımın başında yer aldığı ve 1-1 berabere kaldıkları Baf Ülkü Yurdu maçını değerlendiren Derviş Kolcu, “Baf Ülkü Yurdu maçında takımla 1 antrenman yapabildim. Bu antrenmanda nasıl puan alırız, onun üzerine taktik çalışma yaptık” dedi. “Futbolcularımı sergiledikleri performanstan dolayı kutlarım” diyen Kolcu, “Özellikle eksiklerimizin olması sonrası kalede 18 yaşında ilk kez Süper Lig deneyimi yaşayan bir Atakan vardı. O da görevini yerine getirdi” ifadelerini kullandı. Futbol organizasyonu adına iki takımın da maçta çok fazla bir şey ortaya koyamasa da iyi mücadele ettiklerini düşündüğünü belirten Kolcu, “Bu eksikleri, futbol kalitesini daha yukarı çıkarmak için gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

“Zor bir maç bizi bekliyor”

Bu hafta lig lideri Mağusa Türk Gücü ile zorlu bir maça çıkacaklarını hatırlatan Çetinkaya Teknik Direktörü Derviş Kolcu, sakatlığı bulunan Faye’nin büyük ihtimal görev yapamayacağını, durumunda iyileşme olması halinde de riske etmeyebileceklerini, kaleci Cenk’in ise takımda yer alacağını belirtti. Geçtiğimiz hafta Mağusa Türk Gücü’nü izleme şansı olduğunu söyleyen Kolcu, “Rakibimizin kaliteli derin, bir kadrosu var. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Amacımız takımı motive etmek, sahaya doğruları yansıtmak. Hafta başında fiziksel taktiksel antrenman yaptık. Bugün ve yarın taktiksel idmanlarla en iyi şekilde hazırlanıp MTG maçında puan veya puanlar için mücadele edeceği” açıklamasını yaptı.