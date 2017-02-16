Çetinkaya kupada ‘farklı’: 0-6

STAT: Üç Şehitler Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Mehmet Tarım, Sonay Dericioğlu

AKOVA: Gökhan Çarıklıoğlu, Ahmet Gün, Zeki Taçsoy (Dk.46 Aşkın Kavaklı), Osman Çobanoğlu, Koray Keleş, Hüseyin Özbaysal, İrfan Boşnak, Hasan Ankaralı, Mehmet İnce (Dk. 15 Berhan Çelme), Mehmet Koyuncu, Hasan Göray (Dk.60 Osman Gün)

GAÜ ÇETİNKAYA: Ufuk Şişek, Hakan Karacaoğlu, Hasip Uluhan, Zihni Temelci, Ludero Aires, Ahmet Can Tokmak (Dk.60 Abbas Osum), Sercan Demirman, Kağan Görneçli (Dk.60 Emre Özsin), Mustafa Yaşınses, Faye(Dk.70 Erhan Kendirci), Esin Sonay

GOLLER: Dk.5 – 50 Faye, Dk.54-61 Esin Sonay Dk.67-87 Mustafa Yaşınses

Koopbank Kıbrıs Kupası’nın 2’nci turunda Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Akova ile eşleşen GAÜ Çetinkaya, karşılamadan 6-0’lık skorla adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı kırmızılılar, Faye’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Soyunma odasına bu sonuçla gidilirken, ikinci devrede GAÜ Çetinkaya rakibini gol yağmuruna tuttu. Faye ve Esin Sonay’la bir anda farka giden sarı kırmızılılar, Mustafa Yaşınses’le sonuca gitti. Sarı kırmızılar, 6-0 kazandığı maçın sonrasında Koopbank Kıbrıs Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.