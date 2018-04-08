Çetinkaya Karadağ’da tökezledi: 1-1

K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında Lefke sahasında konuk ettiği GAÜ Çetinkaya ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona ererken 53.’üncü dakikada David Solomon’un attığı gol sarı kırmızılı ekibi 1-0 öne geçridi. Lefke bu gole 63’üncü dakikada Kasım’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar 1 puana razı olmak durumunda kaldı. Lefke aldığı beraberlikle puanını 37’ye, GAÜ Çetinkaya ise bu sonuçla 49 puana yükseldi.

Çetinkaya yara aldı

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen ekiplerden biri olan GAÜ Çetinkaya, ligin bitimine kısa bir süre kala önemli iki puan kaybetti. Geçtiğimiz hafta farkı lider Yenicami ile 4’e indiren Çetinkaya, bu hafta berabere kalarak yara almış oldu.

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk**, İsfendiyar Açıksöz**, Özal Çağlayan**

LEFKE

Mehmet Özeralp***

Arif Solkanat***

Aykut Esmeraslan***

Yakup Esmeraslan***

Rahmi Çelik***

Burak Koçar**

Candy Agustine***

Kasım Tağman***

Allen Assogba***

(Dk.78 semih)**

Çağrı Kıral***

Mehmet Toros**

(Dk.61 Kaan)**

TD: Hakan Sermaye

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz***

Tunç Özgürgün**

(Dk.85 Berkay)

Batuhan Çalban***

Serhan Önet***

(Dk. 65 Muammer)*

Sercan Demirman**

Hüseyin Kayalılar**

İbrahim Çıdamlı**

(Dk.81 Mustafa)

Barine Eko***

Ümitcan Babahan***

Erdinç Börekçi**

David Solomon***

TD: Turan Altay

GOL: Dk.63 Kasım (Lefke), Dk.53 David Solomon (GAÜ Çetinkaya)

KIRMIZI KART: Dk.72 Sercan Demirman (GAÜ Çetinkaya)