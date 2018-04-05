Çetin Öztoprak gözyaşlarıyla…

İstanbul'daki evinde ölü bulunan Çetin Öztoprak bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İkamet ettiği evde yatağında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan eski Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınanan öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Çetin Öztoprak'ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk bulguların "intihar" olduğunu tespit etmişti. İstanbul polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.