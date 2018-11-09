Çetin Çeki'yi kaybettik

Türkiye'deki başarılarıyla isminden söz ettiren, Kıbrıslı televizyon spikeri ve spor insanı Çetin Çeki hayatını kaybetti.

Türkiye'de spor camiasının da en önemli isimlerinden olan TRT eski spor spikeri ve Efes Pilsen'in (Anadolu Efes) asbaşkanlığını yapan Çetin Çeki hayatını kaybetti.

Bir süredir yaşadığı Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Limasol doğumlu Çetin Çeki, yurt içi ve dışında art arda başarılı sonuçlar aldığı yıllarda Efes Pilsen'in başında uzun yıllar asbaşkan olarak görev yaptı. Çeki, bu görevinden önce de TRT Spor Dairesi'nde spikerlik ve yöneticilik görevinde de bulunmuştu.

Çeki TRT'de 'Bir Başka Gece' adlı eğlence programını da sunmuştu...

Çetin Çeki'nin cenazesi, yarın (10 Kasım) Antalya Muratpaşa Camii'de öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.