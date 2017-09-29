Arabahmet Kültür Evi’nde ilk gösterimi yapılan “Birlikte/Together” başlıklı belgesel film, büyük beğeni topladı…

Arabahmet Kültür Evi’nde 27 Eylül 2017 Çarşamba akşamı ilk gösterimi yapılan “Birlikte/Together” başlıklı belgesel film, büyük beğeni topladı…

Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslıermeniler’in ilişkilerini dönüştürebilecek cesur bir adım olarak nitelenen bu belgesel, Kıbrıslıermeniler’in çatışma günlerinde neler yaşadıklarını, Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslıermeniler’in ortak hatıralarını aktararak anlayış yaratmaya çalışıyor…

.asi. Production tarafından hazırlanan ‘BİRLİKTE isimli sözlü tarih çalışması, ilk kez seyirciyle buluştu ve Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden seyircilerin yoğun katılımıyla izlendi.

Belgeselde; Kıbrıslıtürkler ve Kıbrıslırumlar açısından ele alınan ve yorumlanan Kıbrıs’ın çatışmalı dönem, bu kez arada kalmış olan Kıbrıslıermeniler’in gözünden aktarıldı. 20. yüzyılın başından itibaren dünyanın dört bir tarafına dağılan Ermenilerin, Kıbrıs’a da yerleşmeleri, adamıza çeşitli zanaatlar getirmeleri, Türkçe’yi etkin şekilde kullanabilmelerinden dolayı Kıbrıslıtürkler’in yaşadığı mahalleleri yaşam alanı olarak belirlemeleri, Kıbrıslıtürkler’le birlikte güzel komşuluklar kurmaları, iş yapmaları ve birlikte emek mücadelesi vermeleri, Kıbrıslıtürkler ve Kıbrıslırumlar arasında artan milliyetçiliğin sonucunda; dükkanların/sokakların yakılması ve Lefkoşa’nın dikenli tellerle bölünmesi, Kıbrıslıermeniler’in evlerini terk etmek zorunda kalması da anlatıldı.

Kıbrıslıtürkler ve Kıbrıslıermeniler’in birlikte ortak geçmişine dair düzenlenen ilk etkinlik olması anlamında tarihi bir gece yaşandı. Gösterimin sonunda gerçekleşen söyleşide oldukça duygusal anlar yaşandı. Zaman zaman hem söz alanlar hem de katılımcılar göz yaşlarına hakim olamazken, geleceğe dair barış mesajları da verildi.

Film gösterimine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki özel temsilcisi Elisabeth Spehar ile Kıbrıslıtürkler, Kıbrıslıermeniler, Kıbrıslırumlar çok yoğun biçimde katılarak, etkinlik sonrası düzenlenen söyleşide duygularını paylaştılar.

Eski politikacılardan Ahmet Derya, Kıbrıs’ta Kıbrıslıermeniler’e yaşatılanlardan ötürü toplumu ve kendisi adına “Özür dilediğini” söylerken, ondan sonraki konuşmacılar da yaşanan bu acılar nedeniyle özür dilediklerini söylediler…

MİNE BALMAN VE BESİM BAYSAL NELER SÖYLEDİ?

Belgesel film gösterimi öncesinde Mine Balman ve Besim Baysal, İngilizce ve Türkçe olarak şunları söylediler:

“Değerli konuklar hoşgeldiniz!asi production ve Armenian National Committee of Cyprus tarafından düzenlenen bu gecede bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz.Adamızın geçmişinde acılar ve kötü anıların olduğunu biliyoruz. Ancak bu acıların yanında dostlukların, paylaşımların ve iş birliğinin de olduğu bir tarihimiz de vardır. Ülkemizin köklerinde, varlığımızın temellerinde farklılıklarla bir harmoni içerisinde çok kültürlü bir yaşam bulunmaktadır. Görmezden gelinen, yok farz edilen; farklı dil, din ve kökenden insanların ayni sokaklarda, ayni mahallelerde ayni topraklarda birlikteliği, iş birliği ve ortak yaşam mücadeleleri vardır. Adamızda özellikle Kıbrıslıtürk gençlerin bu yaşanmışlıkların farkında olmadığını, yok sayılan ve eğitim müfredatında yer almayan bu ve benzeri tarihsel olguları birebir o dönemi yaşayan kişilerden dinlemelerinin önemli olduğunu düşünerek bu yola çıktık. Ülkemizin geçmişindeki ve bugünündeki farklı dinden, dilden ve kökenden Kıbrıslıların yaşamımıza olumlu katkı yapan her türlü birlikteliğini, mücadelesini ve dostluklarını sizlerle paylaşmak arzusundayız. Geçmişteki gibi dostlukları yeniden hayata geçirebilmemiz için bu tarz projelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.Yarattığımız bu 60 dakikalık sözlü tarih çalışması ile bunun bir adımını atmak istedik. Bu adımla birlikte Kıbrıs’ta çok kültürlü bir yaşama ve hiç kimsenin kimseyi ötekileştirmeden bir arada yaşamasının temellerinin geçmişte olduğu gibi yeniden var olabileceğini düşünüyoruz. Barışın adamızda yeşermesi ve toplumlarımızın yeniden kardeşleşmesi bizim için çok önemlidir.Filmimizin ardından kısa bir söyleşi gerçekleşecektir. Katkı koyarsanız seviniriz. İyi seyirler dileriz.”

Yapım: .asi. Production

Proje: Mine Balman ve Besim Baysal

Yönetmen-Montaj: Mine Balman

Işık: Besim Baysal

Transkript: Besim Baysal

Seslendirme: Aslı Murat

Çeviri: Yeşer Özdenya Cambaz

Redaksiyon: Alexander- Michael Hadjilyra

Dil: Türkçe

Altyazı: İngilizce

Süre: 60’

copyLEFT 2016-2017

“Kayıp” oğlundan geride kalanların bulunmasına kalbi dayanamadı… Yaşamını yitirdi…

“Kayıp” oğlundan geride kalanlarla birlikte gömülecek…

Kıbrıs’ın güneyinde bugün çok acı bir cenaze töreni yapılıyor… 1974’te “kayıp” edilen oğlu Kirikaos Nearhos’tan geride kalanların Labatsa tepelerinde bulunduğu ve Kayıplar Komitesi tarafından DNA testleriyle kimlik tespiti yapılmış olduğu haberini alan 96 yaşındaki Hristos Nearhu’nun bu habere kalbi dayanamadı ve yaşamını yitirdi.

Bugün Leymosun’da Ayios Athanasios göçmen bölgesindeki kilisede düzenlenecek olan cenaze töreninde, baba ve oğul Nearhoslar birlikte defnedilecekler…

Bu “kayıp” ailesinin bu derin acısını paylaşıyoruz…

Kayıp Şahıslar Komitesi İngiltere’de temaslarda bulundu

Kayıp Şahıslar Komitesi, İngiltere'nin başkenti Londra’da temaslarda bulundu. Komitenin üç üyesi Gülden Plümer Küçük, Nestoras Nestoros ve Paul-Henri Arni, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Milli Arşiv yetkilileri ve parlamento üyeleriyle görüştü.

Kayıp Şahıslar Komitesi adına BM Basın Sözcülüğü'nün yaptığı açıklamada, bu temasların temel amacının, komitenin Arşiv Araştırma Ekibi’nin önümüzdeki dönemde Londra’da yapacağı çalışmalar için, İngiltere yetkilileriyle Kıbrıs arşivleri konusunda daha ileri işbirliği arayışında bulunmak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu araştırmanın, 1963-64 ve 1974 yıllarında Kıbrıs ile ilgisi olan 12 ülke ve 2 uluslararası kuruluşun arşivlerinde muhtemel gömü yerleri konusunda yapılacak çalışma çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Üyelerin ayrıca Londra’da, Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum toplumlarının sivil örgüt temsilcileriyle görüşerek, çalışmaları hakkında bilgilendirdiği ve muhtemel gömü yerleriyle ilgili bilgi sağlanması konusunda destek talep ettiği belirtildi.

(tak)