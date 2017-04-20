“Çeşitlilik İçinde Birlik” poster yarışması

Avrupa Komisyonu, Avrupa Günü 2017 için ortaokul ve liselere yönelik bir poster yarışması düzenleyecek. Açıklama şu şekilde: “Avrupa Komisyonu, Genel Orta Öğretim Dairesi ve Talim Terbiye Dairesi işbirliği ile Avrupa Birliği’nin sloganı olan “Çeşitlilik İçinde Birlik” temalı bu poster yarışmasına katılmak için tüm ilgilenen gençleri davet eder. Yarışmanın lansmanı, 19 Nisan 2017 Çarşamba günü 11:30 ile 12:30 saatleri arasında AB Bilgi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. İlgilenen bireyler, posterlerini 16 Mayıs 2017 tarihine kadar sunabilir. Bu yarışma, aşağıda belirtilen yaş gruplarına açık olacaktır”

Kategori 1: Ortaokul Öğrencileri ve Kategori 2: Lise Öğrencileri

“Avrupa Birliği’nin sloganı olan “Çeşitlilik İçinde Birlik” ilk kez 2000 yılında kullanılmaya başlandı. Avrupalıların, barış ve refah için çalışmak için ve aynı zamanda kıtadaki pek çok farklı kültür, gelenek ve dillerle zenginleşerek AB çatısı altında nasıl bir araya geldiğine işaret etmektedir.

Yarışmanın ödül töreni Avrupa Günü kutlamalarının yapılacağı 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü Lefkoşa’da Selimiye Meydanı’nda gerçekleştirilecektir. Yarışmada ilk üç dereceye girenlere ödül verilecektir. Ödüller - Kategori 1: 1’incilik Ödülü - Bisiklet, 2’ncilik Ödülü - Tablet, 3’üncülük Ödülü - Sanat Seti; Kategori 2: 1’incilik Ödülü – Notebook, 2’ncilik Ödülü – Tablet, 3’üncülük Ödülü – Sanat Seti”

Arka Plan

“Her yıl 9 Mayıs’ta düzenlenen Avrupa Günü ile Avrupa’daki barış ve birlik kutlanır. Bugün, tarihi ‘Schuman Bildirgesi’nin yıldönümüdür. 1950’de Paris’te yaptığı bir konuşmada, dönemin Fransız dışişleri bakanı olan Robert Schuman, Avrupa ulusları arasında savaşı imkânsız kılabilecek Avrupa’da yeni bir siyasi işbirliği biçimi ile ilgili fikrini dile getirmiştir.

Vizyonu, kömür ve çelik üretimini idare ederek tek merkezde toplayacak bir Avrupa Kurumu oluşturmaktı. Aradan bir yıl geçmeden bu kurumu oluşturan bir antlaşma imzalanmıştır. Schuman’ın önerisi, bugünün Avrupa Birliği’nin başlangıcı olarak sayılmaktadır.

AB Bilgi Merkezi etkinlikleriyle ilgilenen bireyler daha ayrıntılı bilgi için AB Bilgi Merkezi ile iletişime geçebilirler. Facebook sayfası: f/abbilgi veya info @abbilgi.eu.telefon numarası 228 2577 ve 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik.

Basın İrtibat: Selen Mesutoğlu Altan, selen altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583.”