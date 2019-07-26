Çeşitlilik de fiyatlar da arttı

Fehime ALASYA

Adanın dört bir yanında alış-veriş fiyatları yükselişe geçti. Birçok ürün fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Her Cuma Alışveriş Sepeti ile piyasanın nabzını tutan YENİDÜZEN, bu hafta da fiyatların seyrinden, reyonlara yeni giren ürünlere, yerli üretimdeki yemeklik ve meyvelerden, alışverişte rastlanan bazı noksanlıklara dek birçok konuyu gündemine aldı.

Sıcak yaz günlerinin simgelerinden ‘babutsa’, yazın mutfak kilerlerine depolanan ve kışın çok fazla tüketilen molehiya, yurt dışından ithal edilen taze fındık, bu hafta sebze-meyve bölümlerindeki çeşitliliği arttırdı.

Manav reyonlarında artan çeşitlilikle paralel fiyatlar da aynı ölçüde yükseldi, bu hafta Kıbrıs’ın hem kuzey hem de güneyinde tüm fiyatlar yükselişe geçti.

Her iki bölgede de avokado fiyatı en fazla çıkan ürün oldu.

Kuzeyde uzun haftalardır tanesi 6 TL’ye satışta olan avokado, bu hafta 18, 95 TL’ye çıktı. Güneyde ise bu rakam 6,45 TL’den 37, 84 TL’ye yükseldi.

Yazın en çok tüketilen meyvelerinden kavun fiyatları ise bu hafta değişen ürünlerden oldu.

Geçtiğimiz hafta 1,25 TL olan kavunun kilosu bu hafta 99 kuruşa düştü.

Babutsa, molehiya, taze fındık ve kabak çiçeği reyonlarda

Yeni yeni reyonlara giren yaz ürünlerine bu hafta kabak çiçeği, taze börülce, babutsa, molehiya ve taze fındık girdi. Reyonda yer alan babtusa, molehiya ve kabak çiçeğine olan talep ise yüzleri ilk haftadan güldürdü, reyonlar öğleni bulmadan boşaltıldı, ürünler tüketildi.

Bu hafta reyona giren yaz ürünleri 5,50 TL ile 16 TL fiyat aralığında oldu.

Kuzeydeki fiyatların seyri çıkışta

Kuzeyde patates, biber, bamya, kivi, taze fasulye ve avokadonun fiyatı çıkarken, bazı meyvelerde düşüş yaşandı. Buna göre;

Patates 5 TL’den 5,75 TL’ye, biber 1,75’den 2,50’ye, bamya 11’den 14,95’e, kivi 13,95’ten 18,95’e, avokado 6’dan 18,75’e, taze fasulye ise 12,50’den 18,75’e çıktı.

Domates 1,25’ten 0,99’a, limon 9,60’dan 8,95’e, çiçek lahanası 8,40’tan 7,95’e, kavun 1,25’ten 0,99’a, şeftali 9,50’den 7,95’e, kaysı ise 14’ten 12 TL’ye geriledi.

Güneyde fiyatlar hareketlendi

Güneyde ise birçok sebze ve meyvenin fiyatında görülen çıkışa karşın sadece patates ve mantarın kilosunda düşüş oldu.

Patates 6,45en 4,77’ye, mantar ise 26,95’ten 23,85’e geriledi. Bu iki ürüne karşın soğan, domates, portakal, limon, bamya, kereviz, kivi, avokado, havuç, pancar, şeftali, kiraz, kavun ve karpuzda hatırı sayılır bir fiyat artışı yaşandı.

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Karpuz üreticileri fiyatlardan dertli:

Tarladan markete büyük fark

Yazın vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuz, marketlerde 39 kuruşa kadar düşerken, bu hafta 75 kuruştan reyonlarda yer aldı, ürünün tarladan çıkışı ise 20 kuruş…

Kıbrıs Gazetesi’nde Güren Tilki’ye konuşan karpuz üreticileri, ürünlerinin çok düşük fiyata alınıp, piyasada daha yüksek fiyata satılmasından şikayetçi oldu.

Karpuz üreticileri, tarladaki ve marketteki karpuz fiyatı arasındaki farka dikkat çekerek aldıkları parayla akaryakıt bedelini bile ödeyemediklerini belirtti.

Üreticiler, haberde karpuzun kilosunun tarlada 20 kuruş, markette ise 39 kuruş olduğunu ifade etti.

Herkesin borçlanarak üretim yaptığını belirten üreticiler, tarla ile piyasa arasındaki fiyat farkının adil olmadığını söyledi.

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Babutsa reyonlarda

Sıcak yaz günlerinin simgelerinden ‘babutsa’ reyonlarda boy göstermeye başladı.

Marketlerde ayıklanmış paketlerde, 10’ar adet yer alan babtusa, 11,95 TL’ye yer aldı.

Üreticinin elinden 10 TL’ye çıkan meyve, tüketiciye 1,95 TL’lik karla ulaşıyor.

Toplaması ve ayıklaması oldukça meziyetli olan babutsaya ise talep oldukça yüksek…

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BİR UYARI

“Fişlerinizi kontrol edin, bilinçli olun”

Market reyonundaki barkotta yer alan fiyat ile kasada ödenen ürün fişindeki rakamların farklı olması, bazı tüketicilerin dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda, “Fişlerinizi kontrol edin, bilinçli olun” denilerek, tüketiciler daha dikkatli ve bilinçli alışveriş yapmaya davet edildi.

Bu tarz durumlar karşısında market yetkililerinin uyarılması gerektiğine de dikkat çekildi.

Yaşadığı çelişkiyi anlatan bir tüketici, herkesi dikkatli alışveriş yapmaya çağırdı.