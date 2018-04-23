Ceset Fransız uyruklu Durusso'ya ait

Denizde ölü bulundu

Mağusa’da önceki gün Glapsides Plajında denize giren toplam 7 kişinin boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından dün de Fransız uyruklu 78 yaşındaki Yvette Marie Claudine Kersaudy Durusso isimli kadın denizde yüzerken yaşamını yitirdi. Elde edilen bilgilere göre dün saat 18:00 raddelerinde, Salamis Otel’in müşterisi olan 78 yaşındaki Durusso deniz içerisinde bulunduğu sırada yaşamını yitirdi, cesedi ise Salamis Otel’e ait plaja vurdu.

Turistler fark etti…

Salamis Otel’de bulunan turistler, deniz içerisindeki Durusso’nun cansız bedeni fark edince görevlerini bitirip plajdan ayrılmaya hazırlanan cankurtaranlara haber verdiği ve cankurtaranların ise cansız bedeni denizden çıkardığı öğrenildi. Yapılan araştırmada deniz içerisinde yaşamını yitiren 78 yaşındaki Durusso’nun Salamis Otel’in müşterisi olduğu öğrenildi. Durusso’nun cesedi otopsi için Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kadının boğularak mı yoksa rahatsızlanarak mı yaşamını yitirdiği bugün yapılacak otopsiden sonra belli olacak.