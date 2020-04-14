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Çernobil'deki yangın söndürülemiyor

Çernobil'deki yangın söndürülemiyor

Ukrayna'da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede çıkan orman yangını söndürülemiyor. Yangın, nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştı.

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4 Nisan'da, iki ayrı alanda başlayan yangını söndürmek için yoğun çalışmalar sürüyor.

Yangının Çernobil Nükleer Santrali'nden sadece bir kilometre uzakta olduğu ve radyasyon riski oluşturduğu bildiriliyor.

Çevreye yayılan dumanlar nedeniyle, yangının kapladığı alan tam olarak tespit edilemiyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, yangın bölgesindeki radyasyonun normal seviyenin 16 kat üzerinde olduğu bildirilmişti.

Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciası yaşanmıştı.

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