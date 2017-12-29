‘Cep’ten milyonlar akıyor

‘KONUŞMAYA’ ÇOK ÖDÜYORUZ… BTHK’nın Elektronik Haberleşme Sektörü 3 aylık veriler raporunu göre, 62 milyon 825 bin 452 TL olan mobil gelirlerin 22 milyon 796 bin 924 TL’si ‘ses (konuşma) gelirleri’, 16 milyon TL’sini internet, 2 milyon 460 bin 889 TL’Sİ SMS/MMS ücreti, 6 milyon 130 bin 599 TL’sini de roaming bedeli…

Didem MENTEŞ

Ülkede elektronik haberleşme sektörüne servet harcanıyor. Giderek büyüyen elektronik haberleşmede, yurttaşların cebinden sabit konuşma ücreti dışında internet, sms ve roaming bedeli olarak her ay binlerce Türk Lirası’na çıkıyor.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun raporuna göre 2017 Temmuz ile Eylül ayını kapsayan dönemde, net satış gelirleri (yapılan hizmet satışının toplam cirosu) yaklaşık 75 milyon 76 bin TL olarak hesaplandı.

62 milyon 825 bin 452 TL olarak belirlenen mobil gelirlerin 22 milyon 796 bin 924 TL’sini ‘ses gelirleri’ yani konuşma ücretleri oluşturdu.

Yine internet için 16 milyon TL, SMS/MMS ücreti için 2 milyon 460 bin 889 TL, roaming bedeli için ise 6 milyon 130 bin 599 TL ödendi.

BTHK verilerine göre elektronik haberleşme sektöründe son 5 yıl içinde 96 milyon TL büyüme gerçekleşerek, 307 milyon TL’ye ulaştı.

2017’in üçüncü çeyreğini içeren rapor, Kuzey Kıbrıs elektronik haberleşme sektörünün durumu, yaşanan gelişmeleri ve geçmiş yıllar ile yapılan kıyaslama ile özetledi.



RAPORDAN: Temmuz ile Eylül dönemi toplam ciro yaklaşık 75 milyon 76 bin TL

Mobil gelirler 62 milyon 825 bin 452 TL.

22 milyon 334 bin TL’yi ‘ses gelirleri’ yani konuşma ücretleri oluşturdu.

Ocak-Mart aylarını kapsayan dönemde 15 milyon 344 bin TL’lik internet bedeli ödendi

22 milyon 796 bin 924 TL SMS/MMS ücreti ödendi.

3 6 milyon 130 bin 599 TL’lik roaming bedeli ödendi.

Son 5 yıl içinde elektronik haberleşme sektörü 96 milyon TL büyüdü

813 bin 443 kayıtlı, 670 bin 468 aktif abone bulunuyor

Akıllı telefon kullanıcısı 320 bine yaklaştı.

En fazla trafik gönderilen ve alınan ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Pakistan

Baz istasyonu sayısı 644’e ulaştı. En fazla Girne ve Lefkoşa’da…

KKTCELL %60.2, Telsim ise %39.8 pazar payına sahip

3 aylık net satış geliri 75 milyon TL

Raporda ülkemizdeki elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 49 yetkilendirilmiş elektronik haberleşme sağlayıcısı bulunduğu yer aldı.

İlgili dönemde mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları (Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. & Vodafone Mobile Operations Ltd.) ve sabit şebekede elektronik haberleşme sağlayıcısı (KKTC Telekomünikasyon Dairesi) net satış gelirleri yaklaşık 75.76 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Diğer haberleşme sağlayıcılar olarak adlandırılabilecek olan internet servis sağlayıcılarının net satış gelirleri 2017 yılı üçüncü çeyrekte 13.04 Milyon TL, çağrı taşıma işletmecilerinin gelirleri ise 485 bin TL olarak kaydedildi. Alt yapı işletmeciliği gelirleri ise 1.14 milyon TL olarak raporda belirtildi.

Ciroda %8’lik artış

BTHK’nin Elektronik Haberleşme Sektörü 3. Çeyrek Raporu’na göre; 2016 yılında yapılan hizmet satışının toplam cirosu olarak adlandırılan net satış gelirleri bir önceki yıla göre %8’lik artışla 284 milyon TL’ye ulaştı.

Buna göre mobil şebekede faaliyet gösteren haberleşme operatörleri, 2016 yılında 227 milyon TL, sabit haberleşme sağlayıcı yani Telekomünikasyon Dairesi yaklaşık 52 milyon TL, sabit geniş bant haberleşme sağlayıcıları yaklaşık 269 Milyon TL ve çağrı taşıma işletmecileri 2.5 milyon TL gelir elde etti. Verilerine göre elektronik haberleşme sektöründe son 5 yıl içinde 96 milyon TL büyüme gerçekleşerek, 307 milyon TL’ye ulaştı.

2016’da gelirin %74’ü mobil haberleşme sağlayıcılarından

2016 yılında elde edilen toplam gelirlerin yaklaşık %74’ünü Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. ile Vodafone Mobile Operations Ltd. olmak üzere mobil haberleşme sağlayıcılar oluşturdu.

Gelirlerin %17’sı sabit haberleşme sağlayıcısı olan Telekomünikasyon Dairesi, %8’ini internet servis sağlayıcıları ve %1’ini çağrı taşıma işletmecileri oluşturdu.

Bir önceki yıla (2015) bakıldığında ise, elde edilen toplam gelirlerin %76’sını mobil haberleşme sağlayıcılar, %17’sini sabit haberleşme sağlayıcı, %6’sını internet servis sağlayıcıları ve % 1’ini çağrı taşıma işletmecileri elde etmişti.

Üç ayda 62 milyon 825 bin mobil geliri

2017’nin üçüncü çeyreğinde 62 milyon 825 bin 452 TL olarak belirlenen mobil gelirlerin 22 milyon 796 bin 924 TL’sini ‘ses gelirlerinin’ yani konuşma ücretlerinin oluşturduğu görülüyor. Konuşma ücreti yanı sıra yüklü miktarlarda internet ücreti ödeniyor. Bu yıl Temmuz- Eylül aylarını kapsayan dönemde 16 milyon TL’lik internet bedeli ödendiği rapora yansıdı. Mobil gelirleri içerisinde önemli olan uygulamalardan olan SMS/MMS için de yüksek meblağlar ödendiği dikkat çekiyor. Üç aylık dönemde SMS/MMS için yurttaş cebinden 2 milyon 460 bin 889 TL çıktı. Elektronik haberleşmede mobil gelirleri içerisinde dikkat çeken 6 milyon 130 bin 599 TL ile Roaming bedeli oldu.

Buna göre, mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (üçüncü çeyrek) 62 milyon 825 bin 452 TL net satış geliri, bir önceki çeyreğe (Nisan,Mayıs Haziran) göre % 1.4 oranında artış gösterdi. 2017 üçüncü çeyreğinde 56 milyon 781 bin 10 TL olan net satış gelirleri 2016 yılının aynı çeyreğine kıyasla ise % 10.6 oranında artış gerçekleştiği belirtildi.

813 bin 443 kayıtlı, 670 bin 468 aktif abone

Raporda, 2017 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla ülkemizde yaklaşık 813 bin 443 kayıtlı mobil abone bulunduğu, bunların 670 bin 468’inin aktif abone olduğu belirtildi. Ayrıntılı olarak tablolar üzerinde gösterilen verilerde, ülkedeki faturalı-ön ödemeli(kontörlü) ayrımına da yer verildi.

2017 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil abone sayısı 239 bin 910, faturalı mobil abone sayısı ise 430 bin 558 olarak kayıtlara geçti.

Ön ödemeli kullanıcıların sayısının, 2017’nin bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %2.4 oranında arttığı, faturalı abonelerin sayısının ise % 0.2 oranında düşüş gösterdiği belirtildi.

Toplam mobil kullanıcı sayılarına bakıldığı zaman mobil abonelerin yaklaşık % 35.8’ini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının ise %62.2’den %64.2’ye yükseldi. Rapora göre üç çeyrek dönemde KKTCELL’in %60.2, Telsim ise %39.8 pazar payına sahip oldukları de yer aldı.

Gelirlerde artış yaşanıyor

BTHK verilerine göre yıllar itibarıyla artış eğiliminde olan mobil gelirler; 2012 yılında 176 milyon 35 bin TL olarak gerçekleşirken, 2013 yılında bir önceki yıla kıyasla % 5.4 oranında artış göstererek 185 milyon 81 bin TL’ye yükseldi. 2014 yılına bakıldığında ise mobil gelirler 209 milyon 87 bin TL’ye ulaşırken, bir önceki yıla kıyasla % 13 oranında artış gösterdi. 2015 yılında ise mobil gelirler 214 milyon 44 bin TL’ye ulaşırken, bir önceki yıla oranla artış %2.2 olarak gerçekleşti. 2016 yılında ise mobil gelirler bir önceki yıla kıyasla % 6 artış görerek, 227 Milyon 3 bin TL ulaştığı rapora yandı.

Haberleşme gelirlerinde %1.4 artış

Öte yandan Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd ile Vodafone Mobile Operations Ltd tarafından sağlanan mobil haberleşme sağlayıcıların 2017 yılı üçüncü çeyreğinde net satış gelirleri, bir önceki çeyreğe (2017 ikinci çeyrek) göre %1.4 artarak 62 milyon 825 bin 452 TL’ye yükseldi. Mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki net satış gelirleri 2016 yılının aynı çeyreğiyle kıyaslandığında ise % 10.6 artış gerçekleşti.

SMS’te düşüş!

Raporda 2013 yılı ilk çeyreğinden itibaren gönderilen aylık ortalama SMS sayısına ilişkin rakamlarda yer aldı. Verilere göre aylık SMS ortalaması sayısı 2013’ün ilk çeyreğinde 37 milyon 33 bin adet iken, 2017 yılının üçüncü çeyreğine kadar geçen 4 yıllık süre zarfında artışlar ve düşüşler yaşandı. Sonuç olarak SMS sayıları yaklaşık % 44’lük düşüşle 20 milyon 90 bin adet seviyesine geriledi. SMS sayıları çeyrekler itibariyle incelendiğinde; bir önceki dönem olan 2017 yılı ikinci çeyreğinde SMS sayısı yaklaşık 23 milyon 66 bin adet civarında gerçekleşirken, bu dönemde %11.6’lık düşüşle 20 milyon 90 bin adete geriledi.

Mobil şebekelerden en fazla trafik yaşanan ülkeler…

Türkiye, İngiltere, Nijerya ve Pakistan

BTHK raporunda, 2017 yılı birinci çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülkelere de yer verildi.

Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Pakistan ve Türkmenistan olurken, mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya oldu.

Türkiye ve İngiltere dışında kalan ülkeler incelendiğinde, Nijerya yönüne gönderilen ve alınan trafiğin ülkede bulunan öğrencilerden, Pakistan ve Türkmenistan yönüne gönderilen trafiğin ise ülkede bulunan yabancı iş gücünden kaynaklandığı görülüyor.

Akıllı telefon kullanımı 320 bine ulaştı

Akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması ve bununla birlikte Data kullanımında gerçekleşen artış, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözlemlendiği rapora yansıdı.

Veriler incelendiğinde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranında, 2013 yılının ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık olarak %179’luk bir artış yaşandığı görülüyor. Aynı şekilde, 2017 yılının üçüncü çeyreği, bir önceki çeyrekle kıyaslandığında ise, yaklaşık olarak %2’lik bir artışın yaşandığı belirtildi.

2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken, 3 yıllık bir sürede %179’luk artışla 2017 üçüncü çeyreği itibarıyla 320 bine ulaştı.

3G kullanımında artış!

Raporda, 2008 yılında kullanılmaya başlanan ve bu yılın son çeyreği itibarıyla dokuz yıla yakın bir süredir 3G hizmetlerini sunan mobil haberleşme sağlayıcılardan elde edilen verilere göre, mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %5,7 oranında artarak 340 bin 770 olarak gerçekleşti. Buna göre, üçüncü çeyrekte toplamda 119 bin 627 aktif 2G ve 340bin 770 aktif 3G abonesi bulunmaktadır. Aktif 3G kullanıcıların sayısı, aktif 2G kullanıcılarının önünde olduğu dikkat çekti. 2017 yılı üçüncü çeyreğinde 3G cepten internet kullanan abone sayısı 333 bin 675 olurken; 3G mobil bilgisayardan internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısı da 7 bin 095’de kaldı. 2017 yılı üçüncü çeyrekte toplam bant hacmi talebi ise 8 bin 294 Gbit olarak kayıtlara geçti.

Kayıtlı sabit şebeke kullanıcısı 90 bin 291

2017 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla ise ülkemizde toplam 90bin 291 kayıtlı sabit şebeke kullanıcısı bulunuyor. Aynı dönemde, Telekomünikasyon Dairesi’nin sabit telefon gelirleri yaklaşık 12 milyon 93 bin TL olarak gerçekleşirken, bir önceki döneme göre %0.8 oranında yükselme yaşandı. 2017 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 90 bin 291 sabit şebeke abonesine oranla 2016 yılının üçüncü çeyreğine göre ise %0.2 azalarak yaklaşık %26.425 seviyesine geriledi. Ülkemizin ortalama hane halkı büyüklüğünün 2.9526 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin azalmakla birlikte halen önemli bir kesimine ulaştığı da raporda yer aldı.

Öte yandan sabit telefon hizmetlerini sunan Telekomünikasyon Dairesi ön ödemeli (chip) kartlar ile de son kullanıcılara arama hizmetleri sunarken, 2017 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla sattığı toplam ön ödemeli kart adedi 6 bin100 olarak kayıtlara geçti.

644 baz istasyonu

2017 yılı birinci çeyrek itibarı ile kurulu istasyonların sayılarına da yayımlanan raporda yer verildi.

Toplam istasyon sayısının 2013 yılının üçüncü çeyreğinden günümüze kadar 533’den 644’e çıktığı ifade edildi. Raporda en fazla baz istasyonunun Girne ve Lefkoşa’da olduğu da belirtildi.

İstasyonların dağılımı: “Girne: 201, Lefkoşa: 197, Mağusa: 122, İskele: 70, Güzelyurt: 54”

Sabit telefon geliri 12 milyon 930 bin TL

Raporda 2011 yılından 2015 yılına kadar gerçekleşen sabit telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen net satış bilgilerine yıllık olarak da yer verildi. 4 yılın verisi birbiri ile kıyaslandığında, sabit gelirler 2011 yılında 33.98 Milyon TL olarak gerçekleşirken, 2012 yılında bir önceki yıla göre %10.36 oranında artış göstererek 37.50 Milyon TL’ye yükseldi. 2014 yılının sonunda sabit gelirler 50.70 Milyon TL’ye ulaşarak 2012 senesine kıyasla %35.2 oranında arttı. 2015 yılı sonunda sabit gelirler 47.8 Milyon TL olarak gerçekleşirken, 2014 senesine kıyasla %5.7 oranında geriledi. 2016 yılı sonunda sabit gelirler 51.6 Milyon TL’ye ulaşarak %8 oranında yükseldi.

Sabit telefon gelirleri

2017 yılının üçüncü çeyreğinde ise Telekomünikasyon Dairesinin toplam gelirleri 12 milyon 930 bin 289 TL olarak gerçekleşti. 2017 ikinci çeyreğinde 12 milyon 825 bin TL olan sabit telefon gelirleri %0.8 oranında artış gördü. Ayrıca Telekomünikasyon Dairesi’nin daire üzerinden yapılan yurtiçi ve uluslararası trafik taşıma, erişim, ara bağlantı, data devresi ve erişim gelirleri ise bir önceki döneme göre artış gösterirken, abonelik, PSTN, chip kart, altyapı ve parselasyon, rehberlik hizmet, ve diğer gelirlerinin azaldığı raporda yer aldı.