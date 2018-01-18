Cep’te ‘numara taşımada’ son viraj!

Mobil iletişim sektöründe rekabet sağlaması, tüketicinin lehine sonuçlar doğurması beklenen ‘cep telefonu numaralarının kişiselleştirilmesi’, yani ‘numara taşınabilirliği’, 22 Ocak Pazartesi günü devreye giriyor. Böylelikle GSM (cep telefonu) kullanıcıları artık sahip oldukları telefon hatlarının hangi operatör şirketine kayıtlı olursa olsun, ‘kod’ numaralarıyla (0542, 0533) birlikte istediği GSM operatör şirketine geçebilecek.

NUMARA TAŞIMA NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Aboneler, 22 Ocak’tan itibaren numarasını taşımak istediği operatöre başvuru yapabilecek, Kimlik ile form alacak, dilekçe dolduracak.

Aboneler, gideceği operatör ile sözleşme imzalayacak. Sözleşme, taşıma işlemi fiilen başladığı gün yürürlüğe girecek.

Uygulamadan yararlanacak aboneler, yine aynı numarada ancak yeni operatörüne ait sim kart alacak.

Taşıma günü veya saati aboneler tarafından tercih edilebilecek.

Operatörler, dilekçe sisteme girdiği an, aboneye ‘referans numarası’ gönderilecek. Böylelikle abone, işlemini takip edebilecek…

Her aşamanın minimum veya maksimum süresi olacak, operatörler bunun dışına çıkamayacak.

Abonelerle ilgili giden bilgilerin, diğer operatör tarafından doğrulanması gerekecek.

Abonelerin kimlik bilgileri tutmaması, yeni abone olması, aboneliğinin 3 ayı geçmemesi, numarasını diğer operatöre taşıdığı sürenin 4 aydan az olması durumunda başvuru reddedilecek.

‘Borçlu’ olan aboneler de bu uygulamadan yararlanabilecek.

Geçişin ne zaman gerçekleşeceği, hem operatöre hem de aboneye bildirilecek.

Ayşe GÜLER

Ülkede ‘cep telefonu numaralarının kişiselleştirilmesi’, yani ‘numara taşınabilirliği’ için son viraja girildi.

Mobil iletişim sektöründe rekabet sağlaması, tüketicinin lehine sonuçlar doğurması beklenen uygulama, 22 Ocak Pazartesi günü devreye giriyor.

Böylelikle GSM (cep telefonu) kullanıcıları artık sahip oldukları telefon hatlarının hangi operatör şirketine kayıtlı olursa olsun, ‘kod’ numaralarıyla (0542, 0533) birlikte istediği GSM operatör şirketine geçebilecek.

Aboneler, kullanmakta olduğu telefon hattını kişiselleştirerek istediği GSM şirketinin tarifelerinden yararlanabilecek, operatöründen memnun olmayan abonenin ‘numaran değişecek’ endişesi de ortadan kalkacak.

Yalnızca Telekomünikasyon Dairesi yatırımı yapamadı…

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Turkcell, Telsim ve Telekomünikasyon Dairesi’ni kapsayan 4 bacaklı yatırımda, yalnızca Telekomünikasyon Dairesi gerekli adımı atamadı…

YENİDÜZEN’e konuşan Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, bütçenin geçmemesi nedeniyle gerekli yatırımı yapamadıklarını söyledi, bu durumun söz konusu uygulamaya sorun yaratmayacağını, bütçenin hayata geçmesinin ardından ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu(BTHK) Müdürü Kadri Bürüncük ise bu uygulamanın tüketici hakkı olduğunu belirtti, sektörde rekabetin sağlanacağını ifade etti.

ELAGÖZ: BÜTÇE GEÇTİKTEN SONRA YATIRIMI YAPACAĞIZ… Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, 4 bacaklı olarak hayata geçecek uygulamada bütçesinin geçmemesi nedeniyle gerekli yatırımı yapamadıklarını söyleyerek, bu durumun sorun yaratmayacağını, bütçenin hayata geçmesinin ardından ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz:

Bütçe geçtikten sonra, yatırımı yapacağız

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, ‘numara taşıma’ sürecinin 22 Ocak Pazartesi günü başlayacağını ifade etti.

4 bacaklı olarak hayata geçecek uygulamada Telekomünikasyon Dairesi’nin bütçesinin geçmemesi nedeniyle gerekli yatırımı yapamadıklarını söyleyen Elagöz, bu durumun sorun yaratmayacağını, bütçenin hayata geçmesinin ardından ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Elagöz, taşınan numarayı Telekomünikasyon Dairesi’nin algılaması gerektiğini, yapılması gereken yatırımın da bu noktada devreye gireceğini belirtti.

Her iki operatörün de geçici olarak bu sorunu çözebileceğini söyleyen Elagöz, operatörlerin ilgili çağrının kendilerine ait olmadığını gönderebileceğini belirtti.

Sürece geçtiğimiz Haziran ayından itibaren dahil olduklarını söyleyen Elagöz, şöyle devam etti: Bütçeleme, ihaleye çıkma süresi yetmedi. Erken seçim gidildi, yatırım 2018’e kaldı. Böyle bütçe de biz de yok. Yatırımın 2017’de gerçekleşmesi için 2016 bütçesine konulması gerekiyordu.

BÜRÜNCÜK: TÜKETİCİ HAKKI… Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu(BTHK) Müdürü Kadri Bürüncük, bu uygulamanın tüketici hakkı olduğunu belirtti, sektörde rekabetin sağlanacağını ifade etti.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Müdürü Kadri Bürüncük

Uygulama, ‘tüketici hakkı’… Sektörde rekabeti sağlayacak

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu(BTHK) Müdürü Kadri Bürüncük, bu uygulamanın tüketici hakkı olduğunu belirtti, sektörde rekabetin sağlanacağını ifade etti.

Bürüncük, abonelerin numara değiştirmeden hangi operatörden isterse hizmet alabileceğini, 22 Ocak itibariyle yurttaşların müracaatta bulunabileceğini kaydetti.

20 Ocak’a kadar denemelerin yapılacağını belirten Bürüncük, her iki GSM operatörün çalışmalarını tamamladığını, Telekomünikasyon Dairesi’nin yatırımlarını yapmamasının uygulama ile ilgili sıkıntı yaratmayacağını dile getirdi.

Abonelerin yapması gerekenler…

Bürüncük, abonelerin yapması gerekenleri de sıraladı…

Abonelerin mevcut operatörü değil de numarasını taşımak istediği operatöre gidecek, numarasını taşımak istediğini ifade edecek. Kimlik ile form alacak, dilekçeyi dolduracak.

Gideceği operatör ile sözleşme imzalanacak. Sözleşme, taşıma işlemi fiilen başladığı gün yürürlüğe girecek. Aboneye, yine aynı numara ancak yeni operatörüne ait sim kart verilecek.

Abone, taşıma gününü veya saatini tercih edebilecek, doldurduğu formda bunu belirtebilecek.

Operatör, abonenin dilekçesini sisteme gireceği zaman, işlemle ilgili aboneye referans numarası gidecek. Böylelikle abone, işlemini takip edebilecek… Her aşamanın minimum veya maksimum süre vardır. 5-6 günlük süreç işleyecek.

Giden bilgilerin, diğer operatör tarafından doğrulanması gerekiyor.

Kimlik bilgisi tutmazsa, yeni abone olan, aboneliği 3 ayı geçmemişse, numarasını diğer operatöre taşıdığı süre 4 aydan az ise bu başvuru reddedilecek.

Abonenin ‘borçlu’ olması, numara taşıma uygulanmasından yararlanmasına engel olmayacak.