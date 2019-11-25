"Cephanelikteki patlama yangın ya da sabotaj değil, teknik bir sebepten kaynaklandı"

Arapköy-Çatalköy’de Eylül ayında cephanelikte meydana gelen patlamanın sebebinin sabotaj ve yangın olmadığı, mühimmattan kaynaklanan teknik bir nedenden kaynaklandığı belirtildi.

Cephanelikteki patlamaya ilişkin olarak CTP Mağusa milletvekili Asım Akansoy’un yazılı soru önergesine yanıt verildi.

Bu çerçevede Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanlığı’ndan Başbakanlığa iletilen yazıda, “patlamanın sebebinin sabotaj veya yangın olmadığı, mühimmattan ötürü teknik bir sebeptan kaynaklandığı tespit edildi” ifadesi kullanıldı.

Yazıda, patlamaya sebep olan mühimmatın muadili mühimmatın, emniyetli bölgeye taşındığı ve muhtemel kazalarla ilgili tedbir alındığı da kaydedildi. Patlama sonrası Mühimmat Bölüğü içerisinde ve dışında toplanan mühimmatın tamamının etkisiz hale getirlmesi faaliyetlerinin, halkı rahatsız etmeyecek, bina ve tesislere zarar vermeyecek şekilde imhasına devam edildiği de ifade edildi.

Yazıda ayrıca, sadece kışla içerisinde patlama noktasında yer altına saplanmış mühimmatın emniyetli bir şekilde çıkarılmasına ve imha faaliyetine devam edildiği, tüm faaliyetlerin 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanmasının planlandığı da bildirildi.