CEPHANELİK, PATLAMA VE PANİK

Girne büyük bir patlama ile uyandı, askeri cephanelik patladı, yangın çıktı, turistlik tesisler ve bazı köyler boşaltıldı.

Polis, herhangi bir yaralı veya can kaybı tespiti olmadığını açıklarken, Sağlık Bakanlığı iki kişinin hafif yaralandığını, olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildiğini, ağır yaralanan olmadığını duyurdu.



Girne'nin doğusunda, saat 01.30 sıralarında Çatalköy'de askeri bölgedeki cephanelikte yangın çıktı ve arka arkaya patlamalar meydana geldi. Acapulco Turistik Tesisleri patlamadan zarar gördü, turistler odalarını terk ederek sahilde sabahladı. Arapköy’deki vatandaşlar tedbir için köyü önemli ölçüde boşalttı.



Güvenlik açısından ilk aşamada Girne - Değirmenlik Anayolu ile Acapulco kavşağından itibaren Girne - Esentpee Anayolu trafik akışına kapatıldı.



İlk açıklama resmi açıklama Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

"Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır."



2 bin turist tahliye edildi

Büyük panik ve korkuya neden olan patlamanın ardından, askeri birliğin hemen yakınında bulunan Acapulco Otel'deki iki bin turist ise tedbir amacıyla tahliye edildi.



Cumurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yangın ve patlamaların hemen ardından bölgeye gitti ve incelemelerde bulundu.

Olay yerinde ve bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar ve Dışişleri Bakanı Özersay, bölge yakınlarında oluşturulan kriz masasına gitti. Anamuhalefet CTP Genel başkanı Tufan Erhürman ve çok sayıda yetkilinin da incelemelerde bulunduğu bölgede geniş güvenlik tedbiri alındı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) da Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamaların sabah saat 05.00’ten itibaren durduğunu duyurdu ve olayla ilgili "inceleme heyeti" oluşturulduğu açıkladı.





DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

10.00: Kıbrıs Türk Tabipler Birliği patlama hakkında yazılı bir açıklama yaptı. KTTB'nin açıklasında; "Patlamalar sonucu havaya salınan olası gaz, kimyasal zararlı maddelerin olabileceği unutulmamalı, civar bölgelerde bulunan kişilerin mümkünse dışarıya çıkmam ası gereklidir. Özellikle astım, KOAH gibi solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin mümkünse bölgeden uzaklaşmaları, koruyucu maske kullanmaları, varsa kullanmakta oldukları ilaçları aksatmamaları önemlidir. Yaşanan patlamaların daha uzun etkilerinin de belirlenebilmesi amacı ile mümkün olan en erken ve hızlı şekilde olay yerinde daha ileri inceleme ve analizler yapılmalı ve gerekli önlemler alınıp uyarılar yapılmalıdır.Çocuklarımızın olayın fiziki ve psikolojik etkilerinden korunması çok önemlidir. Bu amaçla çocukları olaydan, görüntülerinden ve olayla ilgili tartışmalardan uzak tutmaya çalışmalıyız" denildi.

10.00: BRT’de yayınlanan Sabah Habere katılan Emekli Kurmay Albay Mehmet Dağman, çok büyük ve vahim bir olay yaşandığını ifade ederek, mühimmat alanlarında araştırma ve inceleme faaliyetlerinin başlatıldığını belirtti. Dağman, olayın tüm yönleriyle araştırılıp ortaya çıkarılacağını da kaydederek, mermi ve parçaların geniş bir alana yayılmasının söz konusu olduğuna işaret etti. Dağman, “Patlamamış ve tehlikeli durumda olan mühimmatlar var. Gerekli emniyet tedbirlerinin alınması lazım. Bu da zaman alacaktır elbette. Bölge emniyet çemberi altına alındı, olayın sebebi araştırılmaktadır. Böyle bir kaza daha önce hiç yaşanmadı” dedi. Teknik araştırma yapılması ve diğer yerlerin de kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Dağman, can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu kaydetti. Dağman, “Meskun mahaller içerisindeki birlikler sınırlı sayıdadır. Genelde bu tesisler korumalı bolgeler içerisindedir. Bu nedenle bugüne kadar böyle bir olay yaşanmadı. Kritik tesislerin meskun mahallerin içinde bulunmaması lazım çünkü o bölgelerde askeri birlikler ve cephanelikler bulunmaktadır. Daha uygun bir çalışma yapılıp bu konunun derinlemesine incelenmesi lazım. Herhangi bir can kaybının olmaması en büyk tesellimiz. Halkımıza ve KKTC’ye geçmiş olsun” dedi

09.00: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT’de yayınlanan Sabah Habere katılarak bölgede çok ciddi bir hasar olmadığını, uzman ekiplerin incelemelerini sürdürdüklerini söyledi. Atakan, bölgedeki yolların, cephanelikte güvenlik tam anlamıyla sağlanana kadar trafiğe açılmalayacağını da söyleyerek, “Patlamamış ama bölgeye sıçramış mühimmatlar var. Vatandaşlar uyarıları takip etsin” dedi

08.45: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamaların bu sabah saat 05.00’ten itibaren durduğunu duyurdu.

Açıklamada, olay bölgesinin çevre emniyetinin tam olarak sağlandığı kaydedilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Tüm tedbirlerin alındığının da ifade edildiği açıklamada, olayla ilgili inceleme heyeti oluşturulduğu, patlamanın nedenini belirlemek üzere çalışma başlatıldığını kaydedildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Girne’de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı’na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen bir nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana gelmiştir.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri tarafından, polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri ile karadan, sahil güvenlik botları ile denizden saat 02.00’den itibaren bölgede gerekli tedbirleri alınmıştır. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış, saat 05.00’ten itibaren patlamalar durmuştur. Olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır.”

(TAK)

08:45: Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu YENİDÜZEN’e konuştu. Bölgede her şeyin kontrol altında olduğunu ifade eden Hulusioğlu, otelden panik halinde çıkmaya çalışan birçok kişinin hafif şekilde yaralandığını, askeri birlik içinde yangının kontrol altında olduğunu ancak henüz söndürülmediğini kaydetti.

Tedbirlerin sürdüğünü ifade eden Hulusioğlu, ihbarların geldiğini havan mermilerinin düştüğü bilgisi olduğunu bomba imha uzmanlarının olay yerinde olduğunu aktardı.

08.30: Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Çatalköy'deki askeri bölgedeki patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından da duyuduğu açıklama şöyle:

"Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır."

08.00: Çatalköy’de askeri birliğin bulunduğu bölgede günün ilk saatlerinde meydana gelen yangın ve patlamalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Polis, Girne-Değirmenlik ana yolu ile Girne-Esentepe ana yolunun Acapulco kavşağından itibaren olan bölümünün güvenlik için trafiğe kapalı olduğunu duyurdu.

Polis ayrıca, Acapulco bölgesindeki mühimmat patlamalarının devam etme olasılığına karşı bölgeye gidilmemesini ve bölgede bulunanların ise güvenlikli yerlerde bulunmalarını istedi.

07.04: Girne'de askeri cephanelikte meydana gelen patlamalar azalırken, yangın da kontrol altına alındı.

Alevlerin söndüğü gözlemlenirken durum tespiti için dronla havadan kontrol yapılıyor. Girişe izin verilmeyen bölgeye hala kimse yaklaştırılmıyor.

Patlamalarin hemen ardından bölgeye giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akınci, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay inceleme ve temaslarına devam ediyor. Askeri ve sivil görevlilerden sürekli bilgi alan Akıncı, Tatar ve Özersay müdahale edilen yaralılar ve görgü tanıklarıyla da sohbet etti.

Acapulco Otel'in üst tarafında bulunan askeri bölgede meydana gelen yangın ve cephanelikteki patlamaların ardından bölgeyi yoğun bir is kokusu etkisi altına aldı.

Otelde kalan turistler patlamadan dolayı büyük korku yaşadı. Patlamalardan dolayı zarar gören otelden çıkmak zorunda kalan turistler, sahilde sabahladı. İs kokusundan rahatsız olan otel müşterileri yardım talep etti.

Otel yetkilileri, gerekli guvenlik kontrollerin yapilmasinin ardından otelde kalan misafirlerin aşamalı olarak odalarına donebilecegini soyledi. Otelde kalanlara kahvalti verilecegi ve operasyonların ve hizmetlerin en kısa zamanda normale dönüleceği belirtildi.

Günün ağarmaya başlamasıyla patlamanın sonuçları görülmeye başlandı.

Cephanelikteki patlamalardan dolayi cevreye bir çok şarapnel parçası yayıldı. Bölgedeki binalarin camları patlamanin etkisiyle kırıldı.

Olay sonrası sivil ve askeri yetkililer de, olayın nasıl meydana geldiği ve alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere kriz masası oluşturdu.

Yangına müdahale için patlamaların tamamen durması ve yangının azalması bekleniyor.

Bu amaçla alan tamamen kontrol altına alınırken, polis de yollarda ve bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bölgeyi belediye başkanları, milletvekilleri ve diğer yetkililer de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı, turistlere moral ve destek verdi. (tak)

CAN KAYBI YOK

Patlama sonrası YENİDÜZEN ve TAK’a konuşan Başbakan Ersin Tatar, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Olayın ardından bölgeye giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise “Sükunet içerisinde bekleyelim, bulunduğumuz yerden ayrılmayın” dedi. Öte yandan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti. Polis, “mecbur kalmadıkça bölgeye gidilmesin” uyarısı yaptı.

Polis Genel Müdürlüğü açıklama yaparak, şunları kaydetti:

"Bu sabah 01.30 sıralarında, Girne Acapulco kavşağı yakınlarında bulunan askeri birlik içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu birlik içerisindeki mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi ve patlamalar halen devam etmektedir. Şu an için herhangi bir yaralı veya can kaybı tespiti yoktur. Bölgede geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınmış olup, güvenlik açısından Girne - Değirmenlik Anayolu ile Acapulco kavşağından itibaren Girne - Esentpee Anayolu trafik akışına kapatılmıştır. Yangına henüz müdahale edilemiyor."

Bölgedeki birçok köyde hissedilen ve hala devam eden patlama, kilometreceler öteden duyuluyor.

Bölgede büyük tedrginlik yaşanırken, olayın ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar da olay yerine gitti.

Bilgi almak üzere bölgede bulunana siyasyelere askeri komutanlar eşlik ediyor.

Yaklaşık yarım saat önce aşlayan patlama, askeri bölge içerisinde yaşanıyor. Mühimmat depolarına ulaşan koruluk yangınındaki peş peşe talamalar, birçok yerleşim biriminden duyuluyor. Bölgede bulunan Acapulco Oteldeki turistler tedbir amaçlı boşaltılırken, dağ yolundan giriş çıkışlar trafiğe kapatıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Askeri mühimmatta meydana gelen patlamanın ardından Acapulcu Hotel'de kalan bir turist olay anını görüntüledi

Özersay: "Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Girnenin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir, gerek askeri yetkililerimiz gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım.”

Harmancı: "Umarım can kaybı haberi almadan bu geceyi atlatabiliriz"

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medyada paylaşımda bulunarak gerekli her konuda destek olacaklarını söyledi. Harmancı'nın açıklaması şöyle: "Umarım can kaybı haberi almadan bu geceyi atlatabiliriz, resmi kurumlardan gelecek bildirimlere göre ekiplerimizle elimizden gelen yardımı yapmaya hazır olacağız."

Tatar: "Halkımız soğukkanlı olsun"

Başbakan Ersin Tatar, bu patlamanın kısa bir süre sonra durmasını temenni ederek, halka geçmiş olsun diledi ve halkı soğukkanlı olmaya çağırdı. Önemli olan can kaybının olmaması gerektiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını dile getiren Tatar, bölgenin emniyet altında olduğunu söyledi

Bölgede yeni bir patlama daha meydana geldi

Bölgede yeni bir patlama daha meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Acapulco Otel’de olayı yaşayan turistlerle görüşerek oradakilerin endişlenmemesi için telkinde bulundu.

Tatar: "Arazide çıkan yangınla başladı"

Başbakan Ersin Tatar, son bilgileri YENİDÜZEN ve TAK'a açıkladı. Tatar, patlamaların arazide çıkan yangınla başladığını söyledi.

Polis: "Mecbur kalınmadıkça bölgeye gidilmesin"

Polis Basın Subaylığı'ndan açıklama yapıldı Açıklamada; "Acapulco bölgesinde meydana gelen mühimmat patlaması nedeniyle mecbur kalınmadıkça bölgeye gidilmemesi, ayrıca bölgede bulunan veya yaşayanların arazide mühimmat vb. görmeleri halinde temas etmemeleri ve en kısa sürede yetkililere haber vermeleri önemle rica olunur." denildi.

Oğuz: "Güvenli bölge oluşturuldu"

Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz olay yerinde… Oğuz BRT’ye yaptığı açıklamada , güvenli bölge oluşturulduğunu, şu anda orman yangınına sebep verecek şekilde bir yangın olmadığını,gerekli tedbirler alındığını söyledi.

Oğuz; ‘Günün ağarması bekleniyor. Orman yangınına sebep verecek bir yangın şu anda yok. En sevindirici nokta can kaybının olmaması. Acapulco otel’de kalan ve havaalanına gidecek yolcular da güvenli bir şekilde tahliye edildi. İnşallah daha büyük hasarsız atlatırız.’ dedi.

Erhürman: "Kötü bir durumla karşı karşıyayız"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhüman, BRT’de canlı yayına katılarak askeri bölgedeki patlamayı değerlendirdi.

Erhürman, “Kötü bir durumla karşı karşıyayız. Cephanelikte patlamalar zinciri yaşandı . Özellikle Çatalköy ve Arapköy’de yaşanan olay bölge halkında panik yaşattı. Patlamaların arası açıldı. Çok sık patlamalar yaşanmıyor”dedi.

Yaralılar olduğu ve yaralılar arsında ağır yaralı olmadığı söylendiğini ifade eden Erhürman, bölgeye henüz girilemediğini ve daha sağlıklı değerlendirmenin sabah yapılacağını açıkladı.

Erhürman, “Esas sonuçları sabah göreceğiz ve olay daha sağlıklı değerlendirilecek. Şu anda yaşanan şey çok kötü. Bölge halkı buradaki turistler çok ciddi panik yaşadı. Tüm bölge halkına geçmiş olsun diliyorum”dedi.

Tatar: "Ülkemize ve halkımıza geçmiş olsun..."

Başbakan Ersin Tatar Çatalköy’deki patlamanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tatar açıklamasında; "Bilindiği gibi, Girne Arapköy yakınlarında, sabaha karşı saat 02:10 civarında, askeri bölge içerisinde, bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir.

Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse de polis genel müdürlüğü’ nün yanı sıra, sivil savunma teşkilatı ve orman dairesi yetkililerinin de, derhal olay mahalline intikaliyle birlikte, bir kriz merkezi oluşturulmuş ve gereken her türlü tedbir alınmıştır..

Muhimmat deposundaki patlamalar sona erdikten sonra, bölgede askeri uzmanlar tarafından gerekli araştırma ve inceleme yapılacaktır..

En büyük tesellimiz ise, olayda herhangi bir can kaybının ve ciddi yaralanmanın da, meydana gelmemesidir..

Halkımıza çok geçmiş olsun..’ dedi.

Bölgede trafik kapalı

Polis, Girne - Değirmenlik Anayolu ile Girne - Esentepe Anayolu'nun (Acapulco Kavşağından itibaren) kapalı olduğunu açıkladı.

BÖLGEDEN NOTLAR:

- Bölgedeki patlama sesleri şu an durdu, buna karşın yoğun bir barut kokusu her yanı sardı.

- Polis bölgeye yanaşmayı engellemek için yolu çeşitli yerlerden kesti.

- Bölgede çok sayıda üst düzey komutan var.

- KIB-TEK Tekniknaraçları da olay yerinde görüldü. Bölgedeki elektrik için güvenlik tedbirleri alındığı tahmin ediliyor.

- Akıncı: "Sükunet içinde bekleyelim, bulunduğunuz yerlerden ayrılmayın"

- Olay yerinde şu anda büyük bir patlama daha meydana geldi.

- Otelin (Acapulco) üst bölgesi, odaları, giriş kısmı boşaltılmaya devam ediyor. Turistler bavulları, çantaları ve çarşaflarla sahile indiriliyor. Birçok kişinin nefes almakta zorluk çektiği, tıkandığı gözlemleniyor.

- Oteldeki (Acapulco) 2 bin turist büyük bir sakinlik içerisnde tahliye edildi. Otelin tüm personeli acil işbaşı yaptı. Şu an tüm yemekhaneler açılmak üzere. Otelin zarar gören birçok noktasında temizlik işlemleri başlatıldı.



Olay yerine ambulanslar gönderildi



Patlamalar Acapulco Hotel'in yakınında oldu.



Gerçekleşen patlamalardan dolayı Acapulco Hotel'in camları kırıldı



Otelin müşterileri olayları endişe içinde takip etti.



Otelde bulunan bazı turistler bölgeye bomba parçaları düştüğünü belirtiyor. Parçanın olduğu fotoğraflar paylaşılıyor



Otel bahçesinden toplanan mühimmat parçaları







Otel odalarından çıkarılan turistlere çarşaf dağıtıldı. Turistler sahil bölgesine alındı.



Oteldeki delik ve hasarlar günün ağarmasıyla göz önüne çarpıyor



Sahilde bir mühimmat parçası



Gün ağardı, oteldeki görüntüler...



Patlama, Taşkent'ten böyle görüntülendi...



Patlama anı

Fotoğraflar: YENİDÜZEN - sosyal medya

Video görüntü: BRT