Cep telefonu tutuklattı!

Didem MENTEŞ

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde 26 Ocak’ta bulunan 10 gram ağırlığında uyuşturucu olayıyla ilgili soruşturma büyüdü, meseleyle ilgili isminin baş harfleri K.T.Ö isimli şahıs tutuklandı. Olay günü cezaevindeki Münür Bolcanlı isimli mahkum ile cep telefonundan yönlendirilmiş şekilde konuştuğu iddia edilen zanlı K.T.Ö tespit edilerek tutuklanırken, olayla ilgili başka kişilerin isimlerinin de tespit edildiği aktarıldı.

‘Uyuşturucu madde tasarrufu’ ve ‘uyuşturucu madde verme’ suçlarıyla ilgili olarak, zanlı K.T.Ö dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Lefkoşa Mahkemesi’nde nöbetçi Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, huzurunda görüşülen tahkikat duruşmasında, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına davada Savcı Meryem Beşoğlu ve zanlı avukatı hazır bulundu. Savcı, meseleyle ilgili olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz’i mahkmeye tanık olarak dinletti. Cemal Ramiz, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları aktardı.

Kamera görüntülerine yansıdı

Ramiz, 26 Ocak’ta Merkezi Cezaevi’nde yapılan aramada, uyuşturucu madde suçundan mahkum olan Münür Bolcanlı’nın tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak zapt edildiğini, aynı gün cezaevinde bulunan H.D., A.E. ve İ.E. isimli tutukluların yardımıyla, cezaevinin damından aldığının tespit edildiğini açıkladı. Ramiz, Meseleyle ilgili kamera görüntülerinin izlendiğini, Münür Bolcanlı’nın cezaevi telefonundan, zanlı K.T.Ö.’nün cep telefonu hattına yönlendirilmiş şekilde 3 kez görüşme yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

GSM dökümleri bekleniyor

Zanlı K.T.Ö’nün önceki gün tespit edilerek tutuklandığını aktaran Cemal Ramiz, zanlının polise yaptığı beyanlarda başka şahsılar olduğu ve bunların bazılarının tespit edildiğini aktardı. Ayrıca zanlının cep telefonu dökümleri için gerekli GSM şirketlerine yazı gönderildiğini ve dökümlerin beklendiğini aktaran Ramiz, ayrıca cezaevinde Münür Bolcanlı ve diğer tutuklu kişilerle görüşerek, başka şahsılar olup olmadığı konusunda görüşme yapılması gerektiğini kaydetti.

Meseleyle ilgili soruşturmanın geniş çapta sürdüğünü, alınması gereken ifadeler ve temin edilmesi gereken emareler olduğunu söyleyen Ramiz, zanlının serbest kalması halinde bazı şahıslara ulaşmasının muhtemel olduğunu dolayısıyla 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutukluluk

Avukatın itiraz etmemesi ve polis memurunun verdiği şahadeti dikkate alan Yargıç Çiğdem Güzeler, meselenin ciddiyetine vurgu yaparak, soruşturmanın geniş çaplı yürütülmesi için polisin süreye ihtiyacı olduğunu aktardı. Yargıç, tahkikatın salime yürütülebilmesi gerekçesiyle zanlı K.T.Ö’nün 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.