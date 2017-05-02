CEP TELEFONU HIRSIZLIĞINA 4 TUTUKLAMA

Girne’de bir dükkandan cep telefonu çalınmasıyla ilgili yaşları 19 ile 22 arasında değişen 4 genç kız tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne'de “Alfa GSM” isimli işyerinden cep telefonu çalınmasıyla ilgili soruşturmada, tümü kadın M.F.E. (19), A.K.A.(22), A.H. (21) ve A.K. (19) zanlı olarak tutuklandı.

Öte yandan Haspolat’ta, Cennet Yıldız’a ait park halindeki aracı mal sahibinden izinsiz alıp kullandıktan sonra, aracın bagajında bulunan hırdavat eşyaları, çeki demiri ile hoparlörleri sökerek çaldığı belirlenen 25 yaşındaki V.K tutuklandı

Haspolat’ta bir de uyuşturucudan tutuklama oldu. Bültene göre 23 yaşındaki C.V.I’nin evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram “sentetik cannabinoid” ve “uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 200 TL nakit para” bulundu, tutuklandı.