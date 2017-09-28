Cep telefonu hırsızlığı zanlısı mahkemede

Mağusa’da Mehmet Gulle’nin evinde misafir olarak bulunduğu sırada Gulle’nin kahve yapmasını fırsat bilerek 2 adet cep telefonu sirkat etmekle suçlanan zanlı O.Ç, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “İkametgahtan sirkat” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı O.Ç, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

2 adet cep telefonu çaldı…

Meselenin tahkikat memuru Mehmet Keleş, zanlı O.Ç’nin 23 Eylül tarihinde Mehmet Gulle’nin yatak odasında misafir olarak bulunduğu sırada ev sahibinden kendisine kahve yapmasını istemesini üzerine Gulle’nin odadan çıkarak mutfağa gitmesini fırsat bilerek masa üzerindeki toplam 2 bin 450 TL değerindeki cep telefonlarını sirkat ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Keleş, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı O.Ç kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.