Cep telefonlarında "çıkmaz"

Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in 26 Ekim’deki görüşmelerinin ardından, Güven Yaratıcı Önlem olarak sözü edilen cep telefonları konusunda dün gerçekleştirilen toplantının “çıkmaz” ile sonuçlandığı belirtildi.



Fileleftheros gazetesi “GYÖ Olarak Cep Telefonları Konusunda Çıkmaz” başlıklı haberinde, cep telefonlarının her iki tarafta da çalışması konusunda, dün, müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığında, Kıbrıs Rum tarafındaki müdahil taraflarla gerçekleştirilen toplantı haberine yer verdi.



Gazete, tüm bu konuda çözüm olabileceğine ilişkin ümidin bulunmasına karşın, nihayetinde, geçmişte de dile getirilen engellerin, bir anlaşmaya olanak tanımamaya devam ettiğini belirtti.

Gazete, Kıbrıs Haber Ajansı’nın atıfta bulunduğu yetkili bir kaynağa dayanarak, cep telefonuyla ilgili Güven Yaratıcı Önlemin uygulanmasına olanak tanıyacak bir uzlaşmaya varılmasının, şu ana kadar mümkün olmadığının görüldüğünü yazdı.

Habere göre aynı kaynak “konu üzerinde maalesef çözüm bulunamadı” ifadesini kullanırken, çözümlerin, sadece “dual IMSCI” (2 telefon numaralı, tek SIM kartı) ile Lüksemburg’daki GSM merkezi şeklinde olabileceğini belirtti.

Söz konusu kaynak, bunlardan bir tanesinin herhangi bir izahat yapılmadan reddedildiğini, ikincisinin ise Kıbrıs Türk şirketlerinin değil Türkiye şirketlerinin tanındığı için istenilmediğini ifade etti.



Aynı kaynak, ancak diğer tarafın bu iki çözümden birini kabul etmesi durumunda sorunun çözüleceğini, her iki tarafın ticaret odalarının tüm çabaya yardımcı olmaya çalıştığını ancak bunların tek başlarına konuya çözüm getiremeyeceklerini söyledi.

Son olarak her iki tarafın ticaret odalarının tüm çabalara yardımcı olmaya çalıştıklarını ama tek başlarına bu soruna bir çözüm bulamayacaklarını belirtti.

Gazete, bu iki çözümün 2015 yılında da ele alındığını, o zaman da aynı sorunların gündeme getirildiğini anımsattı.

Alithia gazetesi ise “Top Kıbrıs Türk Tarafında” başlığıyla verdiği ilgili haberinde, Kıbrıs Rum tarafının, tüm Kıbrıs’ta cep telefonları üzerinden iletişim olanaklarına ilişkin topun Kıbrıs Türk tarafında bulunduğunu düşündüğünü yazdı.

Cep telefonu konusuyla ilgili dün gerçekleştirilen toplantıda, Kıbrıs Rum tarafının ilk başta da önerdiği iki çözümün ötesinde başka yasal yolun bulunmadığı tespitinin yapıldığını yazan gazete, bu çözümlerin “dual IMSCI” ile Lüksemburg’taki GSM merkezi olduğunu belirtti.

Politis gazetesi ise ilgili haberinde, müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığında, Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE), Ticaret ve Ekonomi Teknik Komitesi, GSM şirketleri, Hukuk Dairesi, Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleme Komiserlik Ofisi (GERİET), Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının, tüm Kıbrıs’taki cep telefonlarının çalışmasına ilişkin engellerin, ilgili yasada değişiklik olmaması veya Kıbrıslı Türklerin taviz vermemesi durumunda, kalmaya devam edeceğini belirtti.

Gazete bir kaynağa dayanarak, konuyla ilgili sunulan iki öneriye atıfta bulunarak, “ilk çözümün Kıbrıs Rum tarafı için ideal olarak addedildiğini ancak bunun herhangi bir izahat olmaksızın, Kıbrıs Türk tarafınca reddedildiğini; ikincisinin de, Kıbrıslı Türk şirketleriyle işbirliği yapan ya da yan şirket olan Türk şirketleriyle alakalı olduğu için Kıbrıslı Türkler tarafından reddedildiğini” yazdı.

Gazete Kıbrıs Rum tarafının da, yasaya uygun olmadığı için Kıbrıs Türk şirketleriyle anlaşma imzalanmasına karşı çıktığını belirtti.

Gazete haberinde, Kıbrıs Rum tarafında yürürlükte bulunan “Elektronik Haberleşme ve Posta Hizmetleri Düzenleme (2004) Yasası” ve yasanın ilgili 149 (5) (g) maddesinin düzenlenmesine ilişkin anlaşmazlıkların bulunduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu yasanın, Avrupa Birliği’nin tavrından ve Hukuk Dairesi’nin toplantıda yer alan temsilcisinin ifadelerinden, düzenlenmesinin mümkün olduğu sonucunun da çıktığını belirtti.



PRODROMU



Alithia gazetesine göre, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, dün katıldığı bir radyo programında konu hakkında yaptığı açıklamada, liderlerin son gerçekleştirdikleri görüşmede cep telefonu konusuna değindiklerini belirtti.

Bilindiği üzere, ilk baştan itibaren ortaya çıkan sorunların çözümlenmesine neden olacak bazı önerilerin bulunduğunu belirten Prodromu, bugüne kadar bu önerilerin kabul edilmediğini söyledi.

Prodromu, bu önerilerin bugünlerde yine gündeme getirileceğinin görüldüğünü, teknik komitelerin çalışması gerektiğini, kendilerine ait teknik komitenin, konuyu müzakereci Andreas Mavroyannis ile ele aldığını, 12 Kasım’a kadar (muhtemel ve ihtimal olan) bazı sonuçlar alınması durumunda, o tarihte liderlerin bu gelişmeyi açıklaması için bir araya gelebileceğini de söyledi.