CentilmenLig eksik tamamlandı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu cezalarla birlikte CentilmenLig puan durumlarında da ilk devre tamamlandı. K-Pet Süper Lig’de maç fazlasıyla Yenicami ilk devreyi lider bitirdi. Birinci Lig Kırmızı Grup’ta 61 puanla Merit Alsancak Yeşilova, Beyaz Grup’ta ise -14 puanla Girne Halk Evi devreyi lider tamamladı. Genç takımlara bakıldığı zaman ise Süper Lig’de Baf Ülkü Yurdu’nun liderliği devam ederken, Birinci Lig Kırmızı Grup’ta Mehmetçik, Beyaz Grup’ta ise Bostancı Bağcıl liderlik koltuğunda yer alıyor.

A takımlarda devrenin lideri GHE

K-Pet Süper Lig’de ilk devrenin Centilmenlig lideri maç fazlasıyla Yenicami oldu. Siyah beyazlıların 68 puanı bulunurken, takipçi konumunda bulunan Türk Ocağı 87 puanla maç eksiğiyle 2’nci sırada bulunuyor. Kırmızı Grubun zirvesinde yer alan Merit Alsancak Yeşilova, en yakın takipçisinin 2 puan önünde 63 puanla devreyi tamamladı. Ligin Beyaz Grubu’nda ise haftalardır lider konumunda olan Girne Halk Evi, devreyi de lider tamamladı. Kırmızı beyazlılar, A takımlar bazında -14 puanla en ilk devrenin en centilmen ekibi oldu.

Bağcıl gençleri alkışı hak ediyor

A2 Ligleri’nde de ilk devre eksik maçlarla tamamlanırken, Süper Lig’de Baf Ülkü Yurdu, Birinci Lig Kırmızı Grup’ta Mehmetçik, Birinci Lig Beyaz Grup’ta ise Bostancı Bağcıl ilk devreyi lider tamamlayan ekipler oldu. Bostancı Bağcıl gençleri, rekor bir centilmenlig puanıyla hem A takımlar bazında, hem de genç takımlar bazında devrenin centilmeni oldu. Yeşil beyazlı gençlerin, -40 puanı bulunuyor.