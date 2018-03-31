Cenk Berkalp ile yollar ayrıldı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yalova'da teknik direktör Cenk Berkalp ile yollar ayrıldığı öğrenildi. Yalova Başkanı Kadir Dağcan'dan alınan bilgiye göre, Cenk Berkalp ile görüşerek, karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Dağcan, herhangi bir istifa ve görevden alma durumunun söz konusu olmadığının altını çizdi. Yalova'da Yeni teknik adamın kimin olacağı konusu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Barı ekiplerinden Yalova 24 haftalık bölümde 22 puan toplayabildi. Sarı lacivertli ekip, ligin 25’inci haftasında Pazartesi akşamı ligin bir diğer batı ekibi Binatlı ile karşı karşıya gelecek.