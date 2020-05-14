Cengizköy’de yangın
Cengizköy'de tepelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Polis Basın Subaylığı, yangını soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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Cengizköy'de tepelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Polis Basın Subaylığı, yangını soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
200 dönümlük araziye yayıldığı belirtilen yangında ilk tespitlere göre makilik alan, yabani zeytin ve kuru otlar yandı.
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