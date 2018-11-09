Cengizhan 5 ay hapis yatacak

Girne’de Aralık ayı 2017 tarihinde bir eğlence mekânının park alanı içerisinde tartıştığı Talha Verimli’ye kafa atıp, ardından burnunu ısırarak, kıkırdak kemiğinin kırılmasına neden olan Cemal Cengizhan hakkındaki karar dün açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 5 ay hapse mahkûm edildi. Kararı veren ağır ceza heyeti, sanığın suçu alkol tesiri altında işlemiş olduğunu belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen mahkeme, sanığı “Vahim Zarar” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.