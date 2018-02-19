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Cengiz Kurtoğlu’dan müzik ziyafeti

Cengiz Kurtoğlu’dan müzik ziyafeti

Arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu 16-17 Şubat gecesi Merit Lefkoşa sahnesinde misafirlere muhteşem iki gece yaşattı.

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Arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu 16-17 Şubat gecesi Merit Lefkoşa sahnesinde misafirlere muhteşem iki gece yaşattı.

Performansı ile dikkat çeken sanatçı, sahnesiyle izleyenlere müzik ziyafeti verdi. Sanatçı güçlü sesi ile bol bol alkış topladı. Şarkılarının büyük bölümünü hayranları ile birlikte söyleyen Cengiz Kurtoğlu  seslendirdiği  Duyanlara Duymayanlara, Yorgun Yıllarım, Hain Geceler, Duvardaki Resmin, Gece Olunca gibi şarkılarla gönüllere bir kez daha taht kurdu.

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