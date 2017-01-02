“Cenevre’ye kadar kalan zamandan bütünüyle yaralanacağız”

Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Nikos Christodoulides, Kıbrıslı Rumların BM gözetiminde iki toplumun liderleri arasında Cenevre’de yapılacak görüşmelere kadar kalan zamandan bütünüyle yaralanacağını açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na, (KHA ) açıklamada bulunan Sözcü, iki tarafın müzakerecileri: Andreas Mavroyiannis ve Özdil Nami’nin hemen her gün bir araya geleceklerini belirterek Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis ve Kıbrıs Türk toplumu lideri Mustafa Akıncı’nın da 4 ve 7 Ocak tarihlerinde bir araya geleceklerini duyurdu.

Sözcü ayrıca Anastasiadis’in 4 Ocak’ta Kutsal Sinodu bilgilendireceğini, 5 Ocak’ta da Temsilciler Meclisinde temsil edilen partilerin liderlerinden oluşan Ulusal Konsey üyeleriyle bir araya geleceğini açıkladı

Sözcü, “ Kritik Cenevre görüşmeleri öncesinde hazırlıkları yoğunlaştırarak kalan zamandan bütünüyle yaralanacağız” dedi.

“Hazırlıklar hem esasa hem de usule bağlı konuları içeriyor” diyen Sözcü, “bunların bir yandan iki taraf arasında hala var olan anlaşmazlık konularına ve yaklaşımlara diğer yandan da 12 Ocak’ta başlayacak Kıbrıs konferansında ele alınacak güvenlik ve garantilerle ilgili fasıllar hakkında” olduğunu vurguladı.