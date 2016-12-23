CENEVRE'DEN SONRA NEREYE?





AKEL Politbüro Üyesi Tomazos Tzelebis "Doğalgaz çözüm olmazsa da

Türkiye'den geçebilir" dedi.

Bundan birkaç ay önce liderleri arayan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da

"Elinizi çabuk tutun, yoksa İsrail ile Türkiye boru hattını döşeyecek, siz

oyunun dışında kalacaksınız" uyarısı yapmıştı.

Kıbrıslılar olarak sürekli kaybettiğimizin resmidir bu...

Dünyanın en eski sorunlarından biridir bizimkisi, ama 'sorunlar listesi'

yapsanız, dünyanın önde gelen meseleleri arasında ilk 100'e ancak

girebiliriz. Bunun iki nedeni var: Birincisi, Kıbrıs'ta mevcut durumun her

tür olumsuzluğuna rağmen bir denge var ve kan akmıyor. İkincisi, dünya

artık bizden bıktı, usandı.

Biz bıktık, usandık. Yok ki başkaları usanmayacak!

* * *

Cenevre'de Kıbrıs masanın ana gündemi olmayacak maalesef...

12 Ocak sonrası garantörler de masaya oturacak ve aralarındaki bir yığın

konu ile ilişkili pazarlık yapacaklar.

Kıbrıs'a bu pazarlıktan çözüm mü düşecek, çözümsüzlük mü, kimse bilmiyor.

Lakin Cenevre müzakereleri sonuçsuz kalırsa, Kıbrıslılar olarak belki de

geri dönülmez akşamın ufkuna doğru yola çıkmış olacağız.

Petrol ya da gazın bir ülkeye barış getirdiğine inanmadığım gibi, en

başından beri çözümü bu tür stratejik, ekonomik meselelere bağlamaya karşı

çıkıyorum.

Petrol ya da gazdan gelir elde edilecekse edilsin, ama çözümün gerekçesi

petrol olmamalı.

Zira çözüm bunlar için değil, insanlarımız için gerekli.

Başkalarının çıkarlarından oluşan denklemler ve dengeler bize yarar

sağlayabilir belki, ama o çıkar hesaplarına göre değil, kendi ülkemiz

insanlarının bugünü ve yarını için adım atmaktır en mantıklı ve sonuç

getirecek olan...

* * *

Birçok insan Cenevre'yi bekliyor.

Çözüm olur, bu yönde olumlu adım atılırsa ne ala...

Ama atılmazsa ve süreç yine hüsranla biterse, 'Nereye yerleşeceğini'

düşünmeye başlayan çok sayıda kişi var.

Kimisi Avrupa'ya kaçacağını söylüyor.

Pılıyı pırtıyı, çoluğu çocuğu alıp gitmekten söz ediyorlar.

Temelli!

Bir de Güney'e yerleşmeyi ciddi ciddi gündemine alanlar var.

Kimisi Leymosun'a, bazısı Lefkoşa'ya, Larnaka'ya ya da... Belki Baf'a...

Kıbrıslı Türkler için yeni bir göç dalgası başlayabilir.

Çünkü umutlar giderek dibe vuruyor.

"Umudu kesme yurdundan" sözü bir yere kadar...

Evet kesmemek lazım, ama yurt da umut vermeli biraz da olsa...

Cenevre verecek mi o umudu acaba?

Yoksa göç yolları mı düşecek yine bahtımıza?