BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin bugün Kıbrıs (kuzey) saati 16.30'da basın toplantısı yapması bekleniyor.

Cenevre’deki Kıbrıs müzakerelerinin bugün üçüncü günü.Liderler bugünkü görüşmesinde henüz tamamlanmayan hususlar ile harita konusunu ele alınacak.

Liderler dün gece geç saatlere kadar süren görüşmesinde ise “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığını ele almıştı.

Karşılıklı haritaların sunulmasının beklendiği için kritik gün olarak nitelendirilen bugünkü görüşme için Liderler az önce BM Merkezi’ne geldiler.

(brt)