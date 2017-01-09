SAAT: 11.05

BM’nin Cenevre Ofisi’neki ilk toplantıya önce ekibiyle Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis geldi. Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı da ardından geldi.

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Müzakerelerin başlayacağı BM’nin Cenevre Ofisi’ne hazırlıklar tamam. Basın yerini aldı, KIBRISLI liderlerin gelişi bekleniyor.

Liderlerin gelişi öncesinde BM binasında hareketli saatler yaşandı. Zirveyi Kıbrıslı Türk ve Kıbrılı Rum basın mensupları yanında uluslar arası basın da takip ediyor.

İlk toplantının Kıbrıs (kuzey) saatiyle 11.00'de başlaması bekleniyor.