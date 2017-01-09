SAAT: 14.30

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum liderı Nikos Anastasiadis bu sabah başladıkları müzakerelerin ilk toplantısına 20 dakika ara verdi ve ardından tekrar bir araya geldi.

“Mülkiyet” konusunu görüşmeyle başlayan liderler saat 12.00 (Kuzey Kıbrıs 14.00) sıralarında ara verdikleri görüşmeye 12.20’de (Kuzey Kıbrıs14.20) devam ettiler.

Mülkiyet konusuyla ilgili ilk görüşmede, açıkta kalan ve uzlaşı bekleyen alanlardan yeni uzlaşılar sağlanabilecek hususlar belirlenerek, listelendiği öğrenildi.

Mülkiyet ana başlığı altında askıda bekleyen ve bugüne kadar yakınlaşma sağlanamayan bu hususların uzlaşılara dönüşmesi için teknik uzmanlar çalışmaya başladığı belirlendi.

Diplomatik kaynaklar, Kıbrıs Türk tarafının temel arayışının mevcut yakınlaşmaların çoğaltılması olduğundan, varılan mutabakatların yeniden tartışmaya açılması ihtimalini süreci olumsuz etkileyecek bir yaklaşım olarak değerlendiriyor.

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide’nin İsviçre saatiyle 14.30’da basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu. (tak)

SAAT: 13.00

Çözüm ve Barış Platformu adına Cenevre’de bulunan Mertkan Hamit, resmi olmayan bazı bilgiler paylaştı.

Hamit’in verdiği bilgilere göre; 25 önemli uzlaşılmayan konu bulunuyor, 20’si uzlaşılırsa 5'li konferans mümkün olacak.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın dün BM Genel Sekteri ile 20 dakika telefon görüşmesinde vurgulanan nokta 5'li konferansın modeli olduğu iddia ediliyor. Anastasiadis’in, 5’li konferansa, Kıbrıs Cumhuriyeti mi yoksa Kıbrıs Rum toplumu adına mı katılacağı tartışılıyor.

SAAT: 11.30

Cenevre`deki Birleşmiş Milletler Ofisi Genel Müdürü Michael Möller, Twitter aracılığıyla yayımladığı mesajında, Kıbrıs müzakerelerinin Cenevre`de başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Möller, “Cenevre barış ruhunun” müzakerelere rehberlik etmesi dileğinde bulundu.

SAAT: 11.05

BM’nin Cenevre Ofisi’neki ilk toplantıya önce ekibiyle Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis geldi. Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı da ardından geldi. Liderleri BM Cenevre Ofisi Genel Müdürü Michael Möller, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar karşıladı. Görüşme öncesi herhangi bir seremoni yapılmadı. Seremoninin 12 Ocak'ta 5.Konferans öncesi yapılması planlanıyor. Gün içerisinde gelişmelerle ilgili açıklamanın yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades’e Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis, müzakere heyetin üyeleri Erato Kozakou Markoullis, Kypros Chrysostomides, Polyvios Polyviou, Panayiotis Demetriou, Nikos Cleanthous, Toumazos Tsielepis, Marios Eliades ve uzmanlardan oluşan bir ekip eşlik ediyor.

Heyete ayrıca, Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, Anastasiadis’in müsteşarı Constantinos Petrides, Hükümet Sözcüsü yardımcısı Victoras Papadopoulos ve diğer yetkililer katılıyor.

Ulusal Konsey üyeleri: DİSİ Başkanı Averof Neophytou, AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou, DİKO Başkanı Nicolas Papadopoulos, EDEK lideri Marios Sizopoulos, Vatandaşlar İttifakı Başkanı George Lillikas, Dayanışma Hareketi Başkanı Bayan Eleni Theocharous, Ekologlar Hareketi – Vatandaşlar İşbirliği Başkanı George Perdikis ve eski Cumhurbaşkanı George Vassiliou da Anastasiades'e eşlik ediyor.

Akıncı’ya bugünkü görüşmede Müzakereci Özdil Nami, Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin ve müzakere heyeti eşlik ediyor.

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SAAT: 10:50

Müzakerelerin başlayacağı BM’nin Cenevre Ofisi’ne hazırlıklar tamam. Basın yerini aldı, KIBRISLI liderlerin gelişi bekleniyor.

Liderlerin gelişi öncesinde BM binasında hareketli saatler yaşandı. Zirveyi Kıbrıslı Türk ve Kıbrılı Rum basın mensupları yanında uluslar arası basın da takip ediyor.

İlk toplantının Kıbrıs (kuzey) saatiyle 11.00'de başlaması bekleniyor.