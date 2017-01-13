Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Komisyonu Başkanı Juncker arasında söz düellosu gerçekleşti. İddiaya göre Juncker, Çavuşoğlu’nun sözleri karşında sinirlenip mikrofonunu açarak ‘Para lazım olunca bizi hatırlarsınız’ dedi.

Kıbrıs sorununa ‘adil ve kalıcı bir çözüm’ bulunmasını öngören müzakereler İsviçre’nin Cenevre kentinde yapıldı.

Cenevre’de dün teknik komite kurularak 18 Ocak’a kadar ara verilen görüşmelerin öğle oturumunda ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında bir tartışma yaşandı.

Söz konusu tartışma, Kıbrıs’ın cyprus-mail.com sitesinin haberine göre şöyle gerçekleşti:

Çavuşoğlu’nun AB hakkında konuştuğu, ‘Türkiye üye değil, Kıbrıs Türkleri de bloğun parçası değil, diğer üyeler de Birliği terk ediyor’ dediği ve herkesin güldüğü söyleniyor.

Juncker bu sözler karşısında sinirlenmiş ve mikrofonunu açıp ‘para lazım olunca bizi hatırlarsınız’ gibi bir şey söylemiş ve mikrofonu kapatmış.

Çavuşoğlu öfkelenmiş ve bunun kabul edilemez olduğunu söylemiş, ‘bize Suriye için üç milyar Euro söz verdiniz ama daha ödemediniz’ demiş.

Cenevre’de basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıs Türkleri için önemini koruduğunu belirtti. Dönüşümlü başkanlık meselesinin de halen halledilmediğini söyledi.