“Cenevre öncesi hazırlıklar sürüyor”

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, dün yaptığı konuşmasında, Kıbrıs konusunda, Cenevre'de gerçekleştirilecek görüşmeler için Kıbrıs Rum tarafının 9-11 Ocak öncesi, ön hazırlıkları ve güvenlikle ilgili tartışmaların kritik aşamasını yoğunlaştırarak devam ettiğini açıkladı.

Yeni Strovolos Belediye Başkanı Andreas Papacharalambous ve yerel yönetim üyelerinin görevlerine atanması vesilesiyle konuşan Hristodulidis, Cenevre görüşmeleri için hazırlıkların devam ettiğini ve Anastasiadis’in Cenevre'ye gitmek üzere adadan ayrılacağı 8 Ocak tarihine kadar daha da yoğunlaştırılarak devam edeceğini dile getirdi.

Hristodulidis, hazırlıkların üç aşamada yapıldığını kaydetti ve bunlardan ilkinin, Cenevre'ye gidene kadar Lefkoşa'da gerçekleştirilecek çok önemli görüşmeler olduğunu ifade etti ve bu görüşmelerde, Cenevre'de olumlu sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak ilerlemelerin kaydedilmesi umudunu dile getirdi.

İkinci aşamanın Kıbrıs sorununun iç yönlerinin ele alınacağı 9-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek görüşmeler olduğuna işaret eden Hristodulidis, “Kıbrıs müzakerelerinde en nihayet haritalar teati edilecek olması çok önemli. Bu aşamada ilerleme olmasını umuyoruz” dedi.

Üçüncü ve en belirleyici aşamanın, 12 Ocak”ta Kıbrıs Konferansıyla başlayacak olan güvenlik ve garantiler başlığı konusundaki tartışmalarla ilgili olduğunu belirten Sözcü, “Bu konuda, Anastasiadis tarafından ön hazırlıklar yapılmaktadır. Olumlu bir sonuç beklentilerimize yardımcı olacak koşulların yaratılması amacıyla, Yunan Hükümeti ve bu Konferansa katılacak tüm diğer taraflarla sürekli iletişim içinde bulunuyor” ifadesine yer verdi.

Anastasiades'in AB liderlikleri ve Yunanistan Başbakanı ile temasları konusundaki bir soruya Hristodulidis, gerek Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı arasında, gerekse her iki ülke Dışişleri Bakanları düzeyinde, hem telefon seviyesinde, hem de yüz yüze temaslar yapılacağını söyledi.

Siyasi partilerin Cenevre'de izlenecek stratejiyi paylaşıp paylaşmadıkları ile ilgili bir diğer soruya Hristodulidis, sadece paylaşır olmayacaklarını ama Bakanlar Kurulunda yapılacak tartışmalar aracılığıyla, işgalin sona ermesi ve vatanın yeniden birleşmesi ortak hedefine hizmet verecek ortak kararlara varacakları umudunu dile getirdi.