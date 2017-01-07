Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Akıncı, Talat ve Eroğlu'na 9 Ocak’ta Cenevre’de başlayacak Kıbrıs Zirvesi ve 12 Ocak’ta yapılacak 5’li Kıbrıs Konferansı ile ilgili bilgi vererek görüş alışverişinde bulundu.