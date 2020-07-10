Çenesini ve burun kemiğini kırdı

Girne’de meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M. E. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının, kavga çıkardığı diskoda, görevlinin yüzüne yumruk attığını, çene ve burun kemiğini kırdığını aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Yenaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Yenaroğlu huzurda bulunan zanlı M. E.’nin daha önceden tutuklanıp teminata bağlanan M.S. ile birlikte 7 Nisan 2020 tarihinde saat 04.30 raddelerinde, Girne de Mete Adanır caddesi üzerinde faaliyet gösteren Retro isimli diskoda kavga çıkarıp, görevlinin yüzüne gelişi güzel yumruk vurup, çene ve burun kemiğinin kırılmasına sebep olduklarını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlının TC vatandaşı olduğunu ve 2018 yılından itibaren ülkede yasa dışı bulunduğunu, bu bağlamda mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 gün süre ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.