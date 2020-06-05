Cenazeler adaya getirildi

155 yolcu, 6 cenaze adaya ulaştı

YENİDÜZEN-ÖZEL

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan: "İngiltere’den 155 vatandaşımızı ve 6 cenazemizi getiren uçak az önce ülkemize ulaştı. Vatandaşlarımızı karşılayıp 14 gün boyunca karantina altında kalacakları merkezlere uğurlayacağız..."

Covid-19 salgını sırasında İngiltere’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler, son yolculukları için Kıbrıs'a getirildi. Gelenler arasında 155 de yolcu bulunmakta.

İngiltere’den havalanan uçak 21:45'de Ercan Havalanı’na iniş yaptı.

Covid-19 salgını sırasında İngiltere’de hayatını kaybeden 6 Kıbrıslı Türk, son yolculukları için Kıbrıs'a getirildi.

Cenazeler bu akşam 21:45’te Ercan’a inen charter uçuşla adaya ulaştı.

Cenazeler yarın defnedilebilecek.

İngiltere'de bekleyen 12 cenazenin ise Pazar sabahı Mağusa Limanı’nda olması bekleniyor.

18 cenazenin 7’sinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş kişiler olduğu da elde edilen bilgiler arasında.

Onar: Ailelerin talebi doğrultusunda

Ailelerin talebi doğrultusunda cenazelerin bir kısmının hava, bir kısmının da deniz yoluyla gelmekte olduğunu ifade eden Müsteşar Onar, adaya Pazar günü ulaşacak 12 cenazenin uçakla İstanbul’a geleceğini, oradan Mersin’e ulaştırılacağını ve Pazar sabahı da Mağusa Limanı’na getirileceğini kaydetti.

Horozoğlu: 18 cenaze Kıbrıs’a uğurlandı

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu da yaptığı açıklamada , Covid-19 salgını sırasında İngiltere’de hayatını kaybeden 18 Kıbrıslı Türkün, son yolculukları için memleketleri olan Kıbrıs'a dün uğurlandıklarını duyurdu.

“Londra’nın Heathrow ve Stansted Havalimanı’na dün sabah ve akşam toplam 6 araçla götürülen cenazeler İstanbul’a, ulaştırılacak.

Temin edilen cenaze araçlarıyla Mersin Uluslar arası Limanı’na, oradan da Mağusa Limanı’na varmış olacak” diyen Horozoğlu, KKTC’de defnedilecek olan 10 merhum ve 8 merhumenin yedisinin, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret etti.

2 aydır bekletiliyorlardı…

Cenazelerin kimisi yaklaşık iki aydır Shacklewell Lane Türk Camisi morgunda bekletiliyordu. Horozoğlu’nun verdiği bilgiye göre; son 2 haftada, İngiltere’de Covid-19 sebebiyle vefat eden Kıbrıslı Türk olmadı. Horozoğlu’nun aktardıklarına göre; İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar arasında Covid-19 ölümlerinde düşüş devam ediyor.

Bu hafta virüsten dolayı 1 Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti, Kıbrıslı Türklerde ise vefat eden olmadı. İngiltere’de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 311'e ulaştı. Kıbrıslı Türklerin sayısı 95, Kıbrıslı Rumların sayısı 180 (1 Kıbrıslı Maronit) hayatını kaybetti. Ayrıca Londra dışında vefat edenlerin sayısı 36. Londra'da toplam 273 Kıbrıslının ölümü kaydedildi.