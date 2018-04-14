Çember daralıyor

K-Pet Süper Lig’de 27’nci hafta maçlarının tamamı bugün oynanacak. Şampiyonluk yarışı kadar lige tutunma ve Play-out dışında kalma adına önemli karşılaşmaların oynanacağı günde karşılaşmalar saat 16.00’da başlayacak.

Lider, Yalova deplasmanında…

Ligin 27’nci hafta maçları öncesinde en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği’nin 5 puan önünde bulunan lider Yenicami, Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Yalova’ya konuk olacak. Ev sahibi ekip Yalova’nın cezasının bulunması nedeniyle karşılaşma Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi, Turgay Misk yönetecek.

Hata yapma lüksleri yok…

Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle mücadele veren Doğan Türk Birliği ve GAÜ Çetinkaya’nın hata yapma lüksleri bulunmuyor. Doğan Türk Birliği, sahasında ligde kalma mücadelesi veren ekiplerden biri olan Gençler Birliği’ni konuk edecek. GAÜ Çetinkaya’nın ise, Atatürk Stadı’ndaki konuğu Gençlik Gücü olacak. Şampiyonluk hedefinden geride kalan Binatlı ise, Üner Berkalp Stadı’nda Cihangir’i ağırlayacak.

Ligdeki diğer karşılaşmalar…

Süper Lig’de bugün oynanacak 2 maç, diğer maçlara göre daha rahat bir konumda geçecek. Ligin 27’nci haftasında Merit Alsancak Yeşilova Lefke’yi, Küçük Kaymaklı’da Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek. 27’nci haftada ligin dibine demir atan ve çalkantılı bir hafta geçiren Ozanköy, Mağusa Türk Gücü’nü, Play-out maçlarına kalmak için galibiyet isteyen Yeni Boğaziçi ise Türk Ocağı’nı konuk edecek.