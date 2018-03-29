Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, trafik kazası geçirdi.

Sosyal medya hesabından geçirdiği trafik kazasının fotoğraflarını paylaşan Erdoğan, sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbir amaçlı dinleneceğini belirtti.

Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Erdoğan’ın paylaşımı şöyle: Arkadaşlar bir sıkıntı yok. Ufak bir kaza atlattık, tedbir amaçlı biraz istirahat etmem lazım.Bir beton kamyonu virajda sıkıştırdı. Allah'ın sevdiği kuluyum, Esentepe’ye daha çok hizmet etmemiz lazım.