Cem Kafkas’tan muhteşem konser…

Müzik Gönüllüleri Derneği (MGD)’nin bünyesinde ilk solo konserini gerçekleştiren Türk Sanat Müziği sanatçısı Cem Kafkas, Acapulco Hotel’de verdiği konserle müzik sevenlere muhteşem bir dinleti sundu. Konser süresince çeşitli Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiren Cem Kafkas, Kıbrıslı Türk bestekar ve söz yazarlarının eserlerini seslendirirken salonda duygulu anlar yaşandı. Gece sonunda Özkan Pastırmacıoğlu, Zekai Yeşilada, Nuray Yeşilada, Dr. Seçkin Derviş, Dr. Dolgun Dalgıçoğlu ve Dr. Arif Albayrak’a Türk Sanat Müziğine katkıları dolayısı ile teşekkür belgeleri verilerek toplu hatıra resmi çekildi. 26 Ocak 2018’de gerçekleştirilen konserin gelirlerinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Yeni Doğan Ünitesi’ne mali destekte bulunuldu.

Muhteşem müzik dinletisine sponsor olan, gecenin düzenlenmesinde ve organizasyonunda emekleri ile katkıda bulunan herkese teşekkür edildi.