Cem Aykut: Tiyatro sayesinde hayallerime dokundum

(Tiyatro oyuncusu ve dramaturg )

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hala öğrenmeye çalışan biri

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Uzak yol kaptanı

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ailem ve tiyatro

Kayıtsız kalamadığım şey… Hak yiyen insanlar

En büyük pişmanlığım… Pişmanlığım yok

En büyük sevincim… Çocuklarımın doğması

Hayatımın dönüm noktası… Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamak; tiyatro sayesinde Kıbrıs’ta kaldım, evlendim, çocuklarım oldu, hayallerime dokundum

Beni en çok etkileyen yazar… Erdal Öz

Başucumdaki kitap… Gülünün solduğu akşam

En keyif aldığım müzik… Kulağa hoş gelen her müziği dinlerim ama Grup Yorum’un “Uğurlama” ve “ Bir görüş kabininde” şarkılarını çok severim

En son izlediğim film… The Imitation Game Enigma

Kendim için son aldığım şey… Kahve makinası

Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımda gereksiz bir şey tutmuyorum

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Şu an mı? İnsanoğlu arsız çok şey istiyorum galiba; ahh şu kapitalizm...

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Düşündüm; yok sanırım

Kendimde beğendiğim özellik… İyisiyle - kötüsüyle bana ait oldukları için bütün özelliklerimi beğeniyorum

Olmasa da olur… Etrafta “ ben-ben “ diye gezinen insanlar

Olmazsa olmaz… Ailem

En iyi yaptığım yemek… Değişik tatlarda salatalar yaparım, güzel oluyormuş hale( eşim) öyle diyor. Çeşnili, etli, tavuklu, köfteli, meyvalı, ilginç soslu vb.

Hayalimdeki dünya… Hayal etmeyi bıraktım, insan var oldukça savaş-barış-kargaşa kavramları bitmeyecek gibi geliyor... Sadece biraz eşit olsa yeter herhalde

Aşk benim için… - Yuja Dab, “ her parça eşini bulmak için çırpınıyordu” demiş, işte o parçayı bulmak galiba aşk

Onunla çok tanışmayı isterdim… Deniz Gezmiş

Görmek istediğim yer… Küba

Mutlaka yapmak istediğim… DEVRİM; tabii bu hayal. Sanırım Küba’da bir sahilde sallanan sandalye üzerinde oturup dizimde havana purosu sarmak istiyorum. Yoldaşlara selam olsun...

Son olarak söylemek istediklerim… Çok teşekkür ederim. Soruları cevaplamak çok keyifliydi. Son olarak tiyatro can’dır...

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