Cem Aykut: Tiyatro sayesinde hayallerime dokundum
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Tiyatro oyuncusu ve dramaturg )
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hala öğrenmeye çalışan biri
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Uzak yol kaptanı
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ailem ve tiyatro
Kayıtsız kalamadığım şey… Hak yiyen insanlar
En büyük pişmanlığım… Pişmanlığım yok
En büyük sevincim… Çocuklarımın doğması
Hayatımın dönüm noktası… Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamak; tiyatro sayesinde Kıbrıs’ta kaldım, evlendim, çocuklarım oldu, hayallerime dokundum
Beni en çok etkileyen yazar… Erdal Öz
Başucumdaki kitap… Gülünün solduğu akşam
En keyif aldığım müzik… Kulağa hoş gelen her müziği dinlerim ama Grup Yorum’un “Uğurlama” ve “ Bir görüş kabininde” şarkılarını çok severim
En son izlediğim film… The Imitation Game Enigma
Kendim için son aldığım şey… Kahve makinası
Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımda gereksiz bir şey tutmuyorum
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Şu an mı? İnsanoğlu arsız çok şey istiyorum galiba; ahh şu kapitalizm...
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Düşündüm; yok sanırım
Kendimde beğendiğim özellik… İyisiyle - kötüsüyle bana ait oldukları için bütün özelliklerimi beğeniyorum
Olmasa da olur… Etrafta “ ben-ben “ diye gezinen insanlar
Olmazsa olmaz… Ailem
En iyi yaptığım yemek… Değişik tatlarda salatalar yaparım, güzel oluyormuş hale( eşim) öyle diyor. Çeşnili, etli, tavuklu, köfteli, meyvalı, ilginç soslu vb.
Hayalimdeki dünya… Hayal etmeyi bıraktım, insan var oldukça savaş-barış-kargaşa kavramları bitmeyecek gibi geliyor... Sadece biraz eşit olsa yeter herhalde
Aşk benim için… - Yuja Dab, “ her parça eşini bulmak için çırpınıyordu” demiş, işte o parçayı bulmak galiba aşk
Onunla çok tanışmayı isterdim… Deniz Gezmiş
Görmek istediğim yer… Küba
Mutlaka yapmak istediğim… DEVRİM; tabii bu hayal. Sanırım Küba’da bir sahilde sallanan sandalye üzerinde oturup dizimde havana purosu sarmak istiyorum. Yoldaşlara selam olsun...
Son olarak söylemek istediklerim… Çok teşekkür ederim. Soruları cevaplamak çok keyifliydi. Son olarak tiyatro can’dır...
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