AKSA Enerji Şirketi’nin Bakanlar Kurulu kararıyla gümrük borcunun silinmesi ile ilgili hükümet yetkililerinin çelişkili açıklamalarına dikkat çeken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Çelişki üzerine çelişki. Herhangi birini herhangi bir konuda itham etmiyorum ama Bakanlar Kurulu kararı alırken ve Meclisi ve kamuoyunu ‘bilgilendirirken’ sergilenen bu ciddiyetsizliğin hala savunulmaya çalışılmasını anlamak mümkün değil” dedi.

İşte Erhürman’ın açıklaması:

Bakanlar Kurulu ve Bakanlık, jeneratörle ilgili olarak, hem "ardiye ücreti özel şirkete ödenmiştir, dolayısıyla devletin alacağı yoktur" diyor, hem de ilgili şirkete muafiyet tanındığını söylüyor. Alacak yoksa, muafiyet tanınacak bir şey de yoktur. Muafiyet varsa, alacak vardı ve muaf tuttunuz demektir. Bakana Mecliste bu çelişkiyi soruyoruz, "eleştireceğinizi biliyorduk onun için böyle yaptık" diyor. Bu da yetmiyor, şu anki Bakan ülkeye getirilmesini dönemin hükümeti talep etti derken, dönemin bakanı Sn. Sunat Atun, Mecliste, "bizim böyle bir talebimiz yoktu" diyor. Çelişki üzerine çelişki. Herhangi birini herhangi bir konuda itham etmiyorum ama Bakanlar Kurulu kararı alırken ve Meclisi ve kamuoyunu "bilgilendirirken" sergilenen bu ciddiyetsizliğin hala savunulmaya çalışılmasını anlamak mümkün değil...