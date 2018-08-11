Çelikte gümrük vergisi artışı 13 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor
ABD Başkanı Donald Trump imzasıyla Beyaz Saray tarafından yayımlanan bildiride, Türkiye'den satın alınan çelikte gümrük vergisi artışının 13 Ağustos Pazartesi günü yürürlüğe gireceği belirtildi
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Sekiz esas, dokuz ek maddeden oluşan bildiride, bu kararın ABD'deki yerel üreticileri desteklemek adına alındığı belirtildi.
Trump, Cuma günü attığı Twitter mesajında, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasına göre, gümrük vergisinin alüminyumda yüzde 20; çelikte de yüzde 50'ye çıkartılması öngörülüyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, karar tepki göstererek, bu adımın "devlet ciddiyetiyle bağdaştırılamayacağını" söyledi. Ticaret Bakanlığı da ek vergilerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu belirtti.
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Etiketler : Donald Trump, Türkiye
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